Центр противодействия коррупции Виталия Шабунина, который существует на гранатовые средства западных организаций, в том числе и "Фонда Сороса", написал на сайт американского аналитического центра Atlantic Council отчет об анализе контента телеканала Рината Ахметова "Украина 24", который активно критикует власть. ЦПК обвинил канал в якобы использовании "российских нарративов".

Об этом идет речь в статье, подготовленной Центром противодействия коррупции Виталия Шабунина и обнародованной на сайте Atlantic Council.

В своем заявлении Центр утверждает, что телеканал (а особенно телеведущая Наталья Влащенко) использует "российские нарративы", под которыми понимается обсуждение в эфире тем внешнего управления Украиной со стороны западных структур, а также приглашение спикеров, которые выступают против внешнего управления.

Публикацию Центра противодействия коррупции Шабунина прокомментировал Telegram-канал "Политика станы".

"Не вдаваясь в дискуссию, хорошо это или плохо, что в Украине отбор судей отдают в руки лиц, рекомендованных западными посольствами или что МВФ требует, чтоб госкомпаниями де-факто управляли набсоветы, сформированные по рекомендациям западных структур, и следует ли это называть "внешним управлением" или "помощью в продвижении реформ", важно отметить следующее.

В украинском обществе есть много тех, кто считает, что это внешнее управление и что это плохо. А потому любое СМИ, которое претендует на то, чтоб сбалансировано и адекватно отражать настроения людей, должно сообщать о существовании такой точки зрения и приглашать в студии, давать слово в том числе и ее носителям.

Это и есть, по сути, долг журналиста - представлять всю палитру мнений, организовывать дискуссии по общественно значимым темам, давая позиции за и против.

Поэтому донос Центра противодействия коррупции является попыткой организовать давление на журналистов с целью замалчивания общественно важных тем. То есть, по сути, это покушение на свободу слова. И именно так действия Центра должны оцениваться журналистским сообществом", - пишет "Политика Страны".

После публикации обвинений со стороны ЦПК "Медиагруппа Украина" Рината Ахметова опубликовала на своих ресурсах заявление с призывом объединиться для защиты свободы слова в Украине и быть солидарными с журналистами, испытывающими давление власти.

"Институт свободы слова именно в данный момент нуждается в нашей солидарности и защите, в том числе и от умышленных попыток обвинить журналистов в политической ангажированности и даже государственной измене", - говорится в заявлении.

В связи с этим, медиагруппа призывает "прекратить раздор и споры" и объединиться "для защиты нашей Государственности".

Напомним, Шабунин с 2012 года возглавляет общественную организацию "Центр противодействия коррупции", является членом Общественного совета при Антикоррупционном бюро Украины.

Ранее мы писали, что Шабунин призвал бороться с "врагами реформ" и их семьями.

Также "Страна" подробно рассказывала о Шабунине и его партнере Шерембее. Кроме того, мы рассказывали об обвинениях в адрес Шабунина в разворовывании средств.