Байден+Путин=?

Онлайн-переговоры президентов США и России, ставшие главной темой последнего месяца, наконец, состоялись. После них вздохнут с облегчением многие – поскольку есть большая вероятность того, что нагнетание атмосферы вокруг якобы подготовки войны России с Украиной теперь прекратится.

Свою роль оно уже сыграло: весь официальный релиз Белого дома был построен на том, что Джо Байден сначала объяснял Владимиру Путину, как серьезно настроены Штаты и их союзники в отношении возможного вторжения российских войск, а потом предупреждал, что и дальше Вашингтон будет серьезно настроен.

Но очевидно, что все это делалось именно для релиза. Поскольку в реальной беседе наверняка об этом вообще речи не было. Хотя, безусловно, речь шла об Украине.

Были ли достигнуты какие-то договоренности? Накануне переговоров все российские эксперты в один голос говорили о том, что ничего от этого мини-саммита ждать не стоит. Вполне возможно, что они были правы.

Но, с другой стороны, разве можно представить формальный пакт, в котором, условно, Америка обязывается надавить на Украину, чтобы та выполнила Минские соглашения, а Россия отказывается от перехода на юань в своих экспортно-импортных расчетах с Китаем? Такие договоренности могут быть зафиксированы только устно и в Киеве или Пекине станут известны раньше, чем появятся в публичном пространстве.

Пока же появилась только одна информация: из оборонного бюджета США исчезли пункты о санкциях против "Северного потока - 2" и новых санкциях против России. Каким образом Белому дому удалось уломать республиканцев в Сенате, до сих пор непонятно. Но очевидно, что отмена санкций для Байдена очень важна, если он ради этого пошел на какие-то закулисные уступки конкурентам.

А еще очевидно, что в Белом доме не верят в им самим инспирированную кампанию насчет "российского вторжения в Украину". Потому что конструкция "Россия угрожает нападением, поэтому давайте не будем вводить против нее санкции" выглядит нелепо.

Донос "соросят" в США на Ахметова

"Соросята" обиделись на то, что СМИ заявляют о "внешнем управлении" Украиной. Именно такой вывод можно сделать из аналитической записки, которую опубликовал на сайте американского аналитического агентства Atlantic Council Центр противодействия коррупции Виталия Шабунина – одна из наиболее известных грантовских структур.

Само по себе событие, возможно, не такое уж и крупное, но, если это и мелочь, то такая мелочь, которая может иметь масштабные последствия. Поскольку "аналитика" Шабунина – это, по сути, донос американским властям. Причем на конкретное СМИ – телеканал "Украина 24".

Если говорить о ближайшей цели такого доноса – то это явный намек на необходимость введения санкций против телеканала (или даже против его владельца – Рината Ахметова). Поскольку в "аналитике" говорится не просто о том, что телеканал называет "соросят" "соросятами", а внешнее управление – "внешним управлением". Там сказано, что "Украина 24" использует "российские нарративы", – а это ровно то обвинение, которое 10 месяцев назад использовали против "112", "Ньюсвана" и "ЗИКа" перед тем, как ввести против них санкции СНБО.

Если говорить о более глобальных вещах, то речь идет о попытке заткнуть рот всем СМИ, которые осмеливаются упоминать о "соросятах" и внешнем управлении. Поскольку подобные упоминания создают негативный имидж самим "соросятам", лишая их легального политического будущего в Украине.

"Легального" – в том смысле, что ни одна политическая партия с бэком как у "Голоса" или "Самопомощи" уже не имеет шансов на попадание в парламент. Что, впрочем, не исключает попадания "соросят" во власть через заднюю дверь – как это было, к примеру, с премьером Гончаруком или генпрокурором Рябошапкой.

Так что цели у скромной публикации глобальные. И не исключено, что она может оказаться первым камнем в основании тех санкций, которые будут введены американской или украинской властью в отношении Ахметова и его СМИ. А также других независимых от власти СМИ.

Газ по $1130. И еще не морозы

Плохие новости из Европы: там в подземных хранилищах стремительно сокращаются запасы газа, в связи с чем его цена на бирже поднялась до 1130 долларов.

Причем, несмотря на то, что биржи европейские и хранилища тоже европейские, это плохие новости именно для Украины. Поскольку практически все страны ЕС находятся на прямом контракте с "Газпромом", берут у него газ по фиксированным ценам, а на спотовый рынок выходят только в случае локального дефицита, – в то время как наша страна закупает "голубое топливо" исключительно на бирже и свои внутренние цены согласует с биржевыми.

Правда, еще недавно нас уверяли, что это не так. Пока "Нафтогаз" не выставил на декабрь тариф поставщика последней надежды по 46 гривен за кубометр. Вот тогда стало ясно, что последняя надежда украинца – это не "Нафтогаз", а самоубийство. Тем более что 46 гривен – это тариф, который формировался при европейской цене в 800-900 долларов, а не при 1130.

Но главный кошмар в том, что и 1130 может оказаться не самой плохой ценой. Ведь пока еще только начало декабря, на улице большей частью нулевая температура. А что будет, когда и в Европе, и у нас начнутся настоящие морозы, лучше даже не предполагать. Потому что тогда выбор будет только между самоубийством и смертью от замерзания.

ВВП Украины: цель – уровень 2019-го

Украинская экономика тем временем уже замерзает. Вчера Минэкономики опубликовал новый прогноз по росту отечественного ВВП, который оказался на 0,7% хуже предыдущего. Теперь министерство считает, что украинская экономика в 2021-м вырастет не на 4,1%, а на 3,4%. Такие же низкие темпы прогнозируются и на два следующих года: в 2022-м – 3,6%, в 2023-м – 3,4%. На 2024-й, правда, обещается целых 4% роста, но об этом пока серьезно говорить нельзя, поскольку за два ближайших года достаточно времени, чтобы снизить этот прогноз до нуля.

Глядя на эти цифры, можно вспомнить о том, что речь идет о тех самых годах, в которые, по плану правительства Гончарука, наша экономика должна была подняться на 40%. Но это, конечно, уже частности, не имеющие отношения к сегодняшней реальности, которая оказалась немного более грустной.

Однако вспомнить о 2019 годе все же стоит – хотя бы потому, что до того уровня украинский ВВП доберется, в лучшем случае, в следующем году. Это в 2020-м правительство хвасталось тем, что наша экономика просела меньше других, – а теперь оно предпочитает не распространяться о том, что большинство зарубежных стран уже превысили "доковидный" уровень, в то время как Украина ползет к нему черепашьими темпами.

Причем нет никакой гарантии, что и в 2022-м мы сможем вернуться на уровень 2019-го – ведь у нас постоянно происходит что-то, из-за чего экономика обваливается. Что касается уровня 2013 года (не говоря уже об уровне 1991-го), то это уже просто мечта, сбыться которой не суждено будет еще долгие годы.

Новый посол США в Киеве: трудный выбор управляющего

Вчера в СМИ появилась новая фамилия возможного посла США в Киеве. Теперь это Бриджет Бринк – нынешний посол Штатов в Словакии, поработавшая ранее должностях ниже рангом в ряде стран бывшего Союза и знающая русский язык.

В принципе, это имя ничего нам не говорит, поэтому обсуждать саму госпожу Бринк нет никакого резона. А вот то, что в Украину уже два года не могут назначить полноценного посла, – факт весьма знаменательный.

Причем затянувшаяся вакансия явно не является следствием невнимания Госдепа. Скорее наоборот – внимания к Украине слишком много. Именно поэтому назначение в течение года блокировалось при Дональде Трампе – экс-президент хотел иметь в Киеве человека, который насобирает компромата на Байдена, а Госдеп и Палата представителей Конгресса подобную инициативу блокировали.

Именно повышенное внимание привело к тому, что назначения уже 10 месяцев нет и при Байдене. Да оно и объяснимо: ведь, в отличие от других стран, в Киеве нужен не просто посол, а фактически теневой управляющий государством. А с этим не так уж и много дипломатов способны справиться.