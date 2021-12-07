Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов во вторник, 7 декабря, поднялась почти до $1130 за тысячу кубических метров.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте крупнейшего в мире оператора газового рынка ICE Futures.

Рост стоимости газа в Европе относительно вчерашней цены закрытия составил около семи процентов, по данным биржи.

Рост цены на газ происходит на фоне информации о том, что из подземных хранилищ Европы отобрано уже около четверти закачанных в этом году запасов.

Напомним, ранее мы писали, что в ноябре из-за похолодания цена газа в Европе вновь стала выше 1000 долларов.

Также сообщали, что за год импортный газ в Украине подорожал в четыре раза. Сейчас его цена составляет более чем 730 долларов за тысячу кубометров.

Кроме того, писали, мы писали, что газ для украинцев резко дорожает. Пока речь идет о порядка 500 тысячах потребителей, но уже в ближайшее время их количество может резко вырасти. "Страна" ранее разбирались, кто будет платить по рекордному тарифу "Нафтогаза" по 46,7 гривен за куб и какие счета получат украинцы.