В Украине импортный газ за последний год подорожал в четыре раза и сейчас его цена составляет более чем 730 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщается на сайте Министерства экономики страны.

В ноябре 2020 года средняя цена импортного природного газа в стране составляла около 182,5 доллара за тысячу кубометров. В год Украина потребляет до 23 миллиардов кубометров газа, 13 миллиардов кубометров из них составляет газ собственной добычи - "Нафтогаза" и частных компаний. Остальные объемы топлива Киеву приходится импортировать.

Напомним, в конце ноября, в рамках Меморандума с Международным валютным фондом Украина взяла обязательство не вводить ограничение цен на природный газ, поставляемый домохозяйствам. На днях стало известно, что полумиллиону украинцев НАК "Нафтогаз" в пять раз подняла цену на газ - почти до 47 тысяч за куб.

Ранее "Страна" писала о том, что в Харьковской области обнаружили новое крупное месторождение газа.

Также мы разбирались, кто будет платить по рекордному тарифу "Нафтогаза" по 46,7 гривен за куб и какие счета получат украинцы.