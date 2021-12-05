Глава украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко назвал "издевательством над правилами ЕС" решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA) по газопроводу "Северный поток-2" о разрешении создать в ФРГ дочку "Газпрома". Кроме того, он заявил, поскольку Nord Stream 2 не соответствует правилам Евросоюза, он не должен быть сертифицирован.

Об этом сообщает издание Euractiv.

По словам Витренко, "Северный поток-2" нельзя сертифицировать в ЕС, потому что он якобы не соответствует правилам Европейского союза. Он прокомментировал решение немецкого регулятора о разрешении оператору Nord Stream 2 AG создать немецкую "дочку", заявив, что Украина против такого подхода. Кроме того, глава "Нафтогаза" добавил, что сертификация только части трубопровода является "издевательством над правилами Европейского союза".

"Мы явно против такого подхода. Сертифицировать только последнюю милю не имеет смысла, это издевательство над правилами ЕС, и мы надеемся, что этого не произойдет", - сказал генеральный директор "Нафтогаза".

Помимо этого, он добавил, что трубопровод должен заполняться альтернативными поставщиками газа на всем его протяжении, а также считает, что, если Россия продолжит использовать газ в качестве оружия, Запад должен применить дополнительные санкции против России.

Ранее мы сообщали о том, что Германия приостановила процесс сертификации российского газопровода "Северный поток - 2".

Однако газопровод Nord Stream 2 могут запустить и без сертификации немецким Федеральным сетевым агентством (Bundesnetzagentur). Например, как это происходило с трубопроводом NEL (сухопутное ответвление "Северного потока" - Ред.) и газопроводом EGL 401.