Еврокомиссар по энергетике Паоло Джентилони сообщил, что в период с октября по ноябрь Россия сократила поставки газа в Евросоюз на 25% по сравнению с прошлым годом. При этом из Норвегии и Алжира ЕС получает голубое топливо в полном объеме.

Об этом Паоло Джентилони заявил на конференции "Средиземноморские диалоги".

"Поставки газа из России в октябре и ноябре сократились на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал еврокомиссар.

Джентилони добавил, что по состоянию на сегодняшний день Норвегия и Алжир поставляют газ в Евросоюз в полном объеме.

Между тем в октябре мировая пресса писала, что все обсуждают газовый кризис в Европу, выгодный "Газпрому" в плане скорейшего запуска "Северного потока - 2". И мало уделяют внимания конфликтам в Северной Африке, из-за которых могут сократиться поставки газа в Испанию зимой.

В ноябре эти опасения насчет газа из Африки сбылись: Алжир прекратил поставки газа в Испанию через Марокко, из-за чего цены на газ в ЕС подскочили на 11%.

А в Украине, как писала "Страна", "Нафтогаз" поднял тарифы на газ в пять раз почти до 47 грн за куб для потребителей, которые получают газ от компании "Поставщик последней надежды" (ПОН). Эта компания обслуживает потребителей, чьи поставщики газа обанкротились или не могут поставлять газ. Сейчас это 457 тысяч бытовых потребителей.