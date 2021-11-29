Отбор газа из подземных хранилищ в Европе в ноябре 2021 года достигнет максимального уровня за историю наблюдений ассоциации Gas Infrastructure Europe (c 2011 года).

Об этом сообщает "Интерфакс" в воскресенье, 28 ноября.

Отбор за ноябрь 2021 года может составить почти 12 млрд куб. метров, что перекрывает предыдущий рекорд - ноября 2016 года - 11,26 млрд куб. метров.

Год назад - в ноябре 2020 года - было отобрано 8,85 млрд кубометров газа.

Текущий уровень запасов газа в ПХГ Европы (69,94% по итогам газовых суток 27 ноября) на 16 процентных пунктов ниже среднего уровня за последние пять лет.

Этот разрыв растет каждый день: полтора месяца назад - на момент начала отбора газа из европейских ПХГ - он был значительно меньше (13,7 пункта).

Ранее "Страна" сообщала, что цена на газ в Европе снова начала расти, поднявшись выше 1000 долларов за тысячу кубометров. По состоянию на вторник, 23 ноября, она достигла 1 054 долларов.

Также мы писали, что Украина ведет переговоры с российской компанией "Газпром" о продлении контракта на транзит газа, который стороны заключили до 2024 года. По словам главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, для Украины идеальным сроком является продление условий контракта на 15 лет.