Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс призвала, чтобы Киев перестал быть энергозависимым, особенно от Российской Федерации.

Об этом он заявила интервью "Украине 24".

По ее мнению, для этого западные страны должны инвестировать в зеленую энергетику.

"Украина имеет возможность в долгосрочной перспективе даже стать провайдером, например, зеленого водорода. Поэтому для меня это именно тот момент, где вопросы безопасности могут стать экономическими возможностями", — объяснила Симмонс.

Дипломат также добавила, что газопровод "Северный поток-2" ослабляет Киев, поэтому Лондон выражает обеспокоенность реализацией проекта.

При этом Симмонс уточнила, что Великобритания вряд ли будет вводить санкции против магистрали в ближайшее время, поскольку ограничительные меры стоит использовать, "учитывая обстоятельства".

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинская сторона ведет переговоры с российской компанией "Газпром" о продлении контракта на транзит газа, который стороны заключили до 2024 года. По словам главы украинского правительства, для Украины идеальным сроком является продление условий контракта на 15 лет.

Также мы писали и ранее о предложении Киева "Газпрому" продлить контракт и увеличить объемы прокачки газа через Украину.