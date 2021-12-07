Ведущая канала "Украина 24" Наталья Влащенко прокомментировала "Стране" обвинения в продвижении "российских нарративов", которое ей выдвинул руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Влащенко называет происходящее между грантовыми организациями и каналом "Украина 24" войной.

"Это же война не только против меня, сколько против телеканала. Наезд не только на меня, но и на журналистов, которые часто появляются на канале - Дмитрия Гордона, Савика Шустера и его программу. Шабунин не может определиться, кого он больше ненавидит - меня или Гордона", - отметила Влащенко.

По ее мнению, Шабунин работает в связке с еще одной "грантоедской" организацией - "Детектор медиа" под руководством Натальи Лигачевой, известной тем, что делит журналистов на "правильных" и "неправильных".

"Шабунин и "Детектор медиа" - это такая общая спайка, которая специализируется на обвинении журналистов в продвижении российских нарративов, как они говорят. Не мудрствуя лукаво, они этими обвинениями, как битой, пытаются бить по голове всех, кто им не нравится. Потому что понимают: для Украины, в которой уже 8 год идет война, это самое тяжелое обвинение. Лигачева и Шабунин - большие специалисты по политическим доносам", - сказала "Стране" Наталья Влащенко.

Она отметила, что сегодня ей позвонили четыре главных редактора крупных украинских сайтов и сообщили, что им предлагают деньги за размещение материала Шабунина с доносом на Влащенко.

"Я не спрашивала, сколько предлагали - мне, честно говоря, все равно. Но Дмитрий Гордон говорит, что одна публикация стоит 2-4 тысячи долларов. Но какая мне разница, сколько предлагают за эту ересь?", - отметила телеведущая.

На вопрос о том, как Наталья планирует реагировать на донос Шабунина, ведущая ответила, что уже записала видео, где по полочкам разложила обвинения грантоедов в свой адрес.

"Хотя, конечно, меня жаба давит, потому что я делаю этих людей известными. Когда они не занимаются мной, их никто не читает. Я долго не хотела отвечать им по этой причине. Перспектива того, что "Детектор медиа" после этого прочитает не 4 человека, а 400, меня не вдохновляла. Но наступил момент, когда я поняла, что если этим людям ничего не отвечать, то они продолжат рассказывать своим грантодателям, что они на что-то влияют в этой стране, что их кто-то боится. А я считаю, что в Украине влиятельны украинские журналисты - но не Шабунин и Лигачева",- отметила Наталья Влащенко.

Напомним, Центр противодействия коррупции Виталия Шабунина существует на гранатовые средства западных организаций. Центр написал на сайт американского аналитического центра Atlantic Council отчет об анализе контента телеканала и обвинил канал в якобы использовании "российских нарративов".

Ранее "Страна" подробно писала, кто такой Шабунин и его партнер Шерембей.