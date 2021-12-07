Накануне саммита Байден – Путин: Штаты не хотят воевать за Украину

Сегодняшние видеопереговоры президентов США и России уже вчера были главной темой дня. О них писали и говорили во многих странах, но прежде всего – в Штатах. И при этом крайне противоречиво.

А едва ли не меньше всего на эту тему говорили в Украине. Создается ощущение, что политический бомонд (особенно провластный) замер в ожидании переговоров Джо Байдена и Владимира Путина – кто с опасением неприятных для себя результатов, а кто с надеждой.

При этом уже даже всем свадебным фотографам в парламенте понятно, что главной темой общения хозяев Белого дома и Кремля будет именно Украина. Собственно, это было понятно уже из кампании по нагнетанию ситуации вокруг якобы скопления российских войск на украинской границе, в которой поучаствовали все ведущие американские СМИ и некоторые СМИ Евросоюза.

Как сообщила Financial Times, все это было частью кампании по убеждению западноевропейских лидеров в том, что угроза российского вторжения действительно существует. И убеждали их не просто ради убеждения – Вашингтон накануне переговоров с Москвой пытался насобирать побольше козырей для их ведения с позиции силы.

И на фоне этой массированной кампании вдруг контрастным душем прозвучало вчерашнее заявление Белого дома о том, что в случае нападения русских на Украину американская военная сила использоваться не будет.

Все это действительно выглядит противоречиво, но одновременно логично: Вашингтон сначала демонстрирует, что угроза есть, а потом – что военной защиты от этой угрозы нет, соответственно – нужно дипломатическое решение, притом компромиссное.

Именно такой договоренности между Белым домом и Кремлем украинские власти (и прошлые, и нынешние) боятся еще с 2015 года – с момента подписания вторых Минских соглашений.

Состоится ли она – это большой вопрос. С одной стороны – в режиме видеоконференции соглашения не подписывают. С другой – уж слишком массированной была кампания "пиара" российского вторжения, чтобы стать дымовой завесой для обычного разговора. Поэтому что-то серьезное должно произойти.

Канада не хочет раздражать русских

Несколько иначе, но с тем же смыслом прозвучала вчера украинская тема в ведущем канадском издании The Globe & Mail. Там появилось интервью нового начальника Штаба обороны Канады Уэйна Эйри, который сообщил, что его страна не будет увеличивать контингент своих войск в Украине, чтобы не раздражать Россию.

Чтобы понять значимость этого заявления, нужно вспомнить, что Канада – одно из немногих государств, по сравнению с которыми даже Штаты выглядят недостаточно "проукраинскими". Но даже она не только не собирается защищать Украину в случае российского вторжения, а даже не готова увеличивать свой контингент в мирное время.

Стоит ли после этого удивляться, что Германия (которая на фоне Канады вообще выглядит "пророссийской"), по сообщению Financial Times, просто отказывалась верить в существование угрозы вторжения армии РФ в Украину.

Случайно ли появилось заявление второго человека в канадской армии? Формально оно стало ответом на призыв министра обороны Украины Алексея Резникова увеличить присутствие на нашей территории войск из США, Канады и Великобритании. Но на самом деле ничто не мешало Эйри уйти от ответа и не делать непопулярных в этой стране "антиукраинских" заявлений.

Если же оно было сделано, то только по одной причине: Оттава участвует в игре Вашингтона, цель которой – показать Киеву, что защиты ждать неоткуда, а раз так – нужно компромиссное дипломатическое решение. То, самое, которое с опасением или с надеждой ждут в украинской столице.

$3 млрд все-таки придется отдать русским?

Плохие новости для украинской власти вчера пришли и из Лондона. Правда, совсем на другую тему. Вчера стало известно, что в Высоком суде британской столицы началось рассмотрение украинской апелляции на решение этого же суда о том, что наша страна обязана выплатить России 3 млрд долларов по евробондам, проданным еще во времена Виктора Януковича. А также набежавшие за восемь лет проценты.

Речь идет о тех самых евробондах, которые правительство Николая Азарова разместило в декабре 2013 года (сразу после договоренностей Путина с Януковичем) и которые были выкуплены Россией. Этих денег Украина так и не увидела, поскольку все они ушли на уплату газового долга.

Пришедшее к власти после падения Януковича правительство Арсения Яценюка отказалось платить этот долг, однако в 2018-м Украина проиграла спор в Высоком суде Лондона и подала апелляцию. Но проблема в том, что аргументов для апелляции было не больше, чем перед решением суда в 2018 году.

По сути, ее подали лишь для того, чтобы получить отсрочку по выплате – в расчете на авось. Отсрочка получилась довольно длительная, но всему приходит конец. И в ближайшие недели решение по апелляции все же будет принято.

Экономический паспорт: Зе подал законопроекты

А сам Зеленский пока делает вид, что эти карманы наполняет. Вчера от его имени в Верховную Раду были внесены законопроекты, обеспечивающие выполнение президентской инициативы насчет "экономического паспорта украинца".

Того самого, который заведут для каждого рожденного при Зеленском украинца, чтобы на его счет капали деньги от уплаты ренты за пользование недрами для добычи полезных ископаемых. Согласно обещаниям власти, эти средства будут накапливаться в Фонде будущих поколений и к совершеннолетию нынешних младенцев превратятся в круглую сумму. Ее, как сообщила Банковая вчера, можно будет потратить на учебу, покупку жилья, лечение или перевести на счет накопительной пенсии.

Интересно, что такая вроде бы положительная инициатива не вызвала одобрения практически ни у кого. Украинцы просто не поняли, почему детям 2019 года рождения нужны деньги на учебу или покупку жилья, а детям 2018 года и ранее – нет.

Впрочем, те, кто рассуждал так, – еще оптимисты. Поскольку большинство просто посмеялось насчет денег, которые пообещали в 2021-м, а выплачивать начнут в 2037-м. Видимо, в детстве они читали сказку с известной фразой о том, что за 20 лет либо ишак сдохнет, либо падишах помрет.

Вакцинация: необязательная обязательность

Пока на коронавирусном фронте возникло сравнительное затишье, власть решила, так сказать, закрутить гайки. Вчера выяснилось, что сразу восемь регионов готовы перейти из красной в желтую зону карантина – а это, по идее, должно было привести к серьезному ослаблению ограничительных и запретительных мер. Чтобы ослабления не произошло, власть решила фактически уравнять правила в желтой и красной зонах.

Сертификат о вакцинации (или его заменители) теперь обязателен везде и всегда. Правда, для желтой зоны существуют некоторые послабления (вроде временного использования сертификата о первом уколе), но это уже частности – главное, что без прививок уже не получится ни работать в сфере услуг/образования/на госслужбе, ни посещать общественные места, куда раньше в желтой зоне имели доступ все.

Безусловно, действия украинской власти находятся в общеевропейском тренде. Однако украинская специфика, как обычно, состоит в том, что суровость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Как писали еще легендарные Ильф и Петров: "В подъезде сидел комендант. У всех входящих он строго требовал пропуск, но если ему пропуска не давали, то он пускал и так".