В понедельник, 6 декабря, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду четыре законопроекта. Среди них и законопроект "Об экономическом паспорте", который глава государства определил как безотлагательный.

Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

Зеленский внес законопроект №6394 "Об экономическом паспорте" и определил его как безотлагательный. Текст документа, который передан на рассмотрение руководству Рады, на данный момент не обнародован.

Кроме того, Зеленский внес в Раду еще три законопроекта, которые также определил как безотлагательные:

№6395 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственных взносов в систему экономического паспорта"

№6396 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения средств Фонда будущих поколений".

№6397 "О внесении изменений в Административный и Уголовные кодексы Украины для ответственности за нарушение интересов участников Фонда будущих поколений".

Напомним, экономический паспорт украинцев - государственный депозит, на который после рождения ребенка будут поступать средства. Воспользоваться ними можно будет с 18 лет, но только для оплаты жилья и учебы. Как будут работать экономические паспорта украинцев и как их выдают в других странах подробно писала "Страна".

Также сообщалось, что в Раде рассказали, как и когда заработает экономический паспорт.