На заседание Рады, где президент зачитает обращение, пригласили более 80 человек. Фото: "Страна"

Глава Офиса Президента Андрей Ермак предложил пригласить более 80 представителей общественности на заседание Верховной Рады, где 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский зачитает своё обращение.

Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в своем Telegram-канале. Также он обнародовал список тех, кого предложил пригласить Ермак на заседание парламента.

В списке числится 81 человек.

На заседании Рады, где выступит Зеленский, хотят наградить 81 человека

На заседании Рады, где выступит Зеленский, хотят наградить 81 человека

На заседании Рады, где выступит Зеленский, хотят наградить 81 человека

На заседании Рады, где выступит Зеленский, хотят наградить 81 человека

В свою очередь, нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале заявил, что это список на награждение по случаю 30-летия референдума со Дня независимости Украины, а не просто приглашенные личности.

"Завтра после выступления Зеленского будут награждать очень уважаемых людей в Верховной Раде по поводу 30-летия референдума по провозглашению независимости Украины", - написал он, прикрепив в своем посте такой же список.

На заседании Рады, где выступит Зеленский, хотят наградить 81 человека

Напомним, Зеленский зачитает свое обращение в Раде в первый день зимы. Как ранее сообщалось, у депутатов не будет возможности задать ему вопросы. Вместе с тем, накануне Согласительный совет Верховной рады Украины проголосовал против закрытой встречи глав парламентских фракций с Зеленским. Данный вопрос ставили на голосование по требованию народного депутата от "Европейской солидарности" Ирины Геращенко, но решение не было принято.

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