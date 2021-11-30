Глава Офиса Президента Андрей Ермак предложил пригласить более 80 представителей общественности на заседание Верховной Рады, где 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский зачитает своё обращение.

Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в своем Telegram-канале. Также он обнародовал список тех, кого предложил пригласить Ермак на заседание парламента.

В списке числится 81 человек.

В свою очередь, нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале заявил, что это список на награждение по случаю 30-летия референдума со Дня независимости Украины, а не просто приглашенные личности.

"Завтра после выступления Зеленского будут награждать очень уважаемых людей в Верховной Раде по поводу 30-летия референдума по провозглашению независимости Украины", - написал он, прикрепив в своем посте такой же список.

Напомним, Зеленский зачитает свое обращение в Раде в первый день зимы. Как ранее сообщалось, у депутатов не будет возможности задать ему вопросы. Вместе с тем, накануне Согласительный совет Верховной рады Украины проголосовал против закрытой встречи глав парламентских фракций с Зеленским. Данный вопрос ставили на голосование по требованию народного депутата от "Европейской солидарности" Ирины Геращенко, но решение не было принято.