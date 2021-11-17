Рада предложила 13 кандидатов на три вакантных должности в Нацсовете по ТВ. "Слуги" отправляют Герасимьюк
Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рассмотрел 17 ноября кандидатуры на замещение вакантных должностей членов Нацрады по телевидению и радиовещанию.
По итогам рассмотрения составлен перечень из 13 кандидатов:
- Александр Бурмагин (субъект представления: НСЖУ),
- Ольга Герасимьюк (субъект представления: депутатская фракция политической партии "Слуга народа"). Примечательно, что Герасимьюк сейчас глава Нацсовета. И ее вновь выдвигают в состав этого органа. Причем выдвигает "Слуга народа". То есть, у нее велики шансы вновь возглавить Нацсовет.
- Александр Глущенко (субъект представления: общественный союз "Всеукраинская ассоциация вещания громад"),
- Александр Елиферов (субъект представления: Национальный союз фотохудожников Украины),
- Александр Ильяшенко (субъект представления: общественный союз "Всеукраинская ассоциация вещания громад"),
- Роман Кифлюк (субъект представления: общественный союз "Всеукраинская ассоциация вещания громад"),
- Ольга Кулиш (субъект представления: общественный союз "Всеукраинская ассоциация вещания громад"),
- Евгений Лахно (субъект представления: общественный союз "Всеукраинская ассоциация вещания громад"),
- Игорь Лоташевский (субъект представления: депутатская фракция политической партии ОПЗЖ),
- Лаврентий Малазония (субъект представления: депутатская фракция политической партии ОПЗЖ),
- Игорь Паславский (субъект представления: НСЖУ),
- Олег Черныш (субъект представления: общественный союз "Всеукраинская ассоциация вещания громад").
- Ольга Червакова (субъект представления: общественный союз "Всеукраинская ассоциация вещания громад").
Теперь из этих кандидатов через рейтинговое голосование в Раде будут выбраны три члена Нацсовета.
Ранее "Страна" писала о том, что Нацсовет назначил проверку каналу UkrLive из-за слов гостя. Журналисты назвали это атакой на свободу слова.
Также мы сообщали, что Нацсовет по ТВ будет отслеживать дезинформацию о коронавирусе на украинском ТВ. Неугодным обещают санкции.