Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рассмотрел 17 ноября кандидатуры на замещение вакантных должностей членов Нацрады по телевидению и радиовещанию.

По итогам рассмотрения составлен перечень из 13 кандидатов:

Александр Бурмагин (субъект представления: НСЖУ), Ольга Герасимьюк (субъект представления: депутатская фракция политической партии "Слуга народа"). Примечательно, что Герасимьюк сейчас глава Нацсовета. И ее вновь выдвигают в состав этого органа. Причем выдвигает "Слуга народа". То есть, у нее велики шансы вновь возглавить Нацсовет. Александр Глущенко (субъект представления: общественный союз "Всеукраинская ассоциация вещания громад"), Александр Елиферов (субъект представления: Национальный союз фотохудожников Украины), Александр Ильяшенко (субъект представления: общественный союз "Всеукраинская ассоциация вещания громад"), Роман Кифлюк (субъект представления: общественный союз "Всеукраинская ассоциация вещания громад"), Ольга Кулиш (субъект представления: общественный союз "Всеукраинская ассоциация вещания громад"), Евгений Лахно (субъект представления: общественный союз "Всеукраинская ассоциация вещания громад"), Игорь Лоташевский (субъект представления: депутатская фракция политической партии ОПЗЖ), Лаврентий Малазония (субъект представления: депутатская фракция политической партии ОПЗЖ), Игорь Паславский (субъект представления: НСЖУ), Олег Черныш (субъект представления: общественный союз "Всеукраинская ассоциация вещания громад"). Ольга Червакова (субъект представления: общественный союз "Всеукраинская ассоциация вещания громад").

Теперь из этих кандидатов через рейтинговое голосование в Раде будут выбраны три члена Нацсовета.

Ранее "Страна" писала о том, что Нацсовет назначил проверку каналу UkrLive из-за слов гостя. Журналисты назвали это атакой на свободу слова.

Также мы сообщали, что Нацсовет по ТВ будет отслеживать дезинформацию о коронавирусе на украинском ТВ. Неугодным обещают санкции.