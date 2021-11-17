В Нацраде по ТВ три вакансии. Фото: facebook.com

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рассмотрел 17 ноября кандидатуры на замещение вакантных должностей членов Нацрады по телевидению и радиовещанию.

По итогам рассмотрения составлен перечень из 13 кандидатов:

  1. Александр Бурмагин (субъект представления: НСЖУ),
  2. Ольга Герасимьюк (субъект представления: депутатская фракция политической партии "Слуга народа"). Примечательно, что Герасимьюк сейчас глава Нацсовета. И ее вновь выдвигают в состав этого органа. Причем выдвигает "Слуга народа". То есть, у нее велики шансы вновь возглавить Нацсовет.
  3. Александр Глущенко (субъект представления: общественный союз "Всеукраинская ассоциация вещания громад"),
  4. Александр Елиферов (субъект представления: Национальный союз фотохудожников Украины),
  5. Александр Ильяшенко (субъект представления: общественный союз "Всеукраинская ассоциация вещания громад"),
  6. Роман Кифлюк (субъект представления: общественный союз "Всеукраинская ассоциация вещания громад"),
  7. Ольга Кулиш (субъект представления: общественный союз "Всеукраинская ассоциация вещания громад"),
  8. Евгений Лахно (субъект представления: общественный союз "Всеукраинская ассоциация вещания громад"),
  9. Игорь Лоташевский (субъект представления: депутатская фракция политической партии ОПЗЖ),
  10. Лаврентий Малазония (субъект представления: депутатская фракция политической партии ОПЗЖ),
  11. Игорь Паславский (субъект представления: НСЖУ),
  12. Олег Черныш (субъект представления: общественный союз "Всеукраинская ассоциация вещания громад").
  13. Ольга Червакова (субъект представления: общественный союз "Всеукраинская ассоциация вещания громад").

Теперь из этих кандидатов через рейтинговое голосование в Раде будут выбраны три члена Нацсовета.

Ранее "Страна" писала о том, что Нацсовет назначил проверку каналу UkrLive из-за слов гостя. Журналисты назвали это атакой на свободу слова.

Также мы сообщали, что Нацсовет по ТВ будет отслеживать дезинформацию о коронавирусе на украинском ТВ. Неугодным обещают санкции.

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