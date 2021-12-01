Депутат "Слуги народа", глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев рассказал, как будет работать экономический паспорт украинца, о котором в своем ежегодном послании сказал президент Владимир Зеленский. По его словам, власти ожидают, что дети, у которых будет такой документ и которые будут получать деньги от рентных платежей, на момент достижения 18 лет, будут иметь по десять тысяч долларов.

Об этом Гетманцев сказал в кулуарах парламента, в среду, 1 декабря.

По его слова, программа предусматривает создание специальных счетов в Фонде будущих поколений, которые будут каждый месяц пополняться. После достижения 18 лет украинцы смогут использовать эти деньги.

"У нас рождается около 300 тысяч детей в год. Есть определенные отчисления от ренты. Я не исключаю, что отчисления будут не только от ренты, но и от других платежей. К примеру, от приватизации, импортного НДС. Пока мы говорим только о ренте. Рента распределяется между детьми, которые родились и имеют экономический паспорт украинца. Если эта сумма меньше установленной законопроектом, то разница дотируется за счет государства. Мы рассчитываем на то, что по достижении совершеннолетия ребенок должен иметь около 10 тысяч долларов в эквиваленте. Безусловно, в гривне с учетом инфляции", - сказал нардеп, не исключив, что такую возможность предоставят детям, рожденным с 2019 года.

Отметим, что таким образом первые 10 тысяч долларов могут получить лишь в 2037 году.

Напомним, ранее мы также рассказывали, что Зеленский пообещал молодежи Крыма и неподконтрольного Донбасса поступление в украинские ВУЗы без ВНО.

Также сообщали, что президент хочет устроить Украине "большую термомодернизацию".