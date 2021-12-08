Нардепы "Слуги народа" намерены бойкотировать каналы Рината Ахметова, пока он не помирится с президентом.

Об этом сообщили источники "Страны".

"Да, пока не начнутся переговоры с Ахметовым (продолжится бойкот - Ред.). Это решение руководства, депутаты спрашивали у руководителей фракции, а там ответ как в call-center, мол, "идите на верх и там разбирайтесь". А если они (Ахметов и Зеленский - Ред.) помирятся и нас снова отправят на эфиры, мы там будем выглядеть, как ручные, но всем плевать. Эта война вообще нам не плюс, медийный рейтинг на нуле. Плюс ссоры внутри фракции. Чтобы было вам понятно, у нас есть депутаты, которые так переругались друг с другом, что запретили своим помощникам даже общаться между собой. Полный хаос и абсурд. И у нас нет права оппонировать в эфирах на все обвинения, так как мы обижены. История с каналом "Рада" (который хотят переформатировать в новостной канал под нужды Зеленского - Ред.) не взлетит, даже если мы там поселимся и будем рассказывать о гречке по 10 гривен", — сообщил источник.

Также, по его словам, в этом году большого новогоднего корпоратива у "Слуг народа" не будет.

"О том, чтобы закатить прям праздник в "Парковом", никто и не говорит, так как ситуация с пандемией, энергокризис и ситуация с оборонкой... Мягко говоря, нас не поймут. Но, ходят слухи, что корпоративы все же будут, но небольшими компаниями, чтобы подальше от глаз журналистов", — рассказал источник.

Также он сообщил, что в конце следующей пленарной недели будут корпоративы у помощников нардепов, в том числе и "слуг народа", но тоже небольшими группами.

Напомним, "слуги народа" объявили бойкот телеканалам Ахметова еще в конце ноября.

После этого "Страна" узнавала у журналистов и экспертов, что они думают о бойкоте телеканалов "слугами народа".