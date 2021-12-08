Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины отменила решение, согласно которому импорт из Беларуси моторных колесных средств (автобусов, грузовиков и спецтехники) был обложен пошлиной в 35%.

Соответствующее решение межведомственной комиссии по международной торговле опубликовала газета "Урядовый курьер".

Отметим, решение было принято 16 апреля, оно не имеет отношения к политическим санкциям против президента Беларуси Александра Лукашенко. Оно было принято по жалобе ассоциации "УкрАвтоПром" и с самого начала вызвало критику юристов.

В ответ Минск объявил о введении лицензирования на украинские товары, которые импортировались в Беларусь только на основании индивидуальных лицензий в течении полугода. Речь о кондитерских изделиях, шоколаде, соках, пиве, туалетной бумаге и т.д.

Теперь ожидается, что Беларусь отменит лицензирование украинских товаров.

Ранее мы писали, что Беларусь впервые в истории начала покупать картошку за рубежом. Главным поставщиком оказалась Украина.

Также сообщали, что власти Минска потребовали убрать украинские товары с видных мест в супермаркетах.