Беларусь, которая вчера объявила о запрете импорта товаров практически из всех западных стран, из-за санкций, введенных против нее , планирует реализовать 47 импортозамещающих проектов на 9 млрд долларов.

Об этом сообщает "БЕЛТА" во вторник, 7 декабря, со ссылкой на заявление министра экономики Беларуси Александра Червякова.

"На сегодняшний день уже предложено порядка 170 импортозамещающих проектов на общую сумму около Br13 млрд (около 5,1 млрд долларов) инвестиций. Из этого пула проектов мы выбрали наиболее значимых 47 проектов с объемом инвестиций порядка Br8 млрд (около 3,1 млрд долларов). Эти 47 проектов позволят нам создать продукции более чем на 9 млрд долларов импортозамещения", – сказал Червяков перед заседанием президиума Совмина, на котором рассмотрят вопросы импортозамещения.

По словам министра, на заседании президиума будут рассматриваться предложения и меры, которые позволят активно развивать импортозамещение и стимулировать к нему предприятия.

Александр Червяков назвал несколько предлагаемых направлений. Это увеличение локализации, развитие технологических цепочек, переработка местных сырьевых ресурсов, привлечение малого и среднего бизнеса.

Ранее "Страна" сообщала, что главы МИД стран Евросоюза утвердили новые критерии санкций против Беларуси.

Также мы писали, что банкам Беларуси начали запрещать проводить платежи в долларах и евро. Под ограничение попали банки и компании, находящиеся в государственной собственности, и все связанные с ними лица.