Лукашенко заявил, что Запад требует от Беларуси "стать такой, как Украина", но Минск отказался
Александр Лукашенко заявил, что Беларусь никогда не станет Украиной. По его словам, "стать такой, как Украина", от Беларуси требует Запад.
Об этом Лукашенко заявил во время совещания по социально-экономическому развитию страны, передает "БелТА".
По словам Лукашенко, коллективный Запад уже перешел от претензий к более жестким требованиям и ультиматумам.
"От нас требуют, чтобы Беларусь стала такой, как Украина. Цитирую: "демократическим, перспективным, развитым" государством, как Украина. На что четко два дня назад им было отвечено: мы никогда не станем Украиной. Потому что мы - белорусы, у нас собственное видение наших перспектив", - заявил белорусский лидер.
По его словам, в ходе протестов в Беларуси в прошлом году запад стремился "срезать этот балкон до Смоленска"
"Их мечта бы свершилась в августе прошлого года. Создали бы этот санитарный кордон. Но это была бы уже не какая-то санитарная зона, а был бы блок, границы которого проходили бы под Смоленском. Не получилось", - заявил Лукашенко.
Напомним, Лукашенко анонсировал референдум по изменению конституции Беларуси на конец февраля и заявил, что он состоится, "если не начнется война".
Ранее "Страна" писала о том, что Лукашенко заявил о возможных досрочных президентских выборах в Беларуси.
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