Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что не собирается уходить из большой политики, а также не исключает проведения досрочных выборов главы республики после принятия обновленной конституции. Проведение референдума по изменению конституции страны анонсировали на конец февраля 2022 года.

Об этом глава республики заявил в интервью РИА Новости.

"Они могут максимум состояться в срок, но, возможно, будут и досрочные выборы… На основании, что президент так решит, или в переходных положениях конституции будут закреплены иные сроки выборов", - сказал Лукашенко.

Кроме того, он заявил, что после принятия обновленной конституции на референдуме появится необходимость в переизбрании всех органов власти.

Александр Лукашенко сомневается, что президентские выборы состоятся уже следующим летом, а также до сих пор не решил, будет ли принимать участие в следующих выборах главы государства.

"Не знаю. Честно, не знаю", - сказал Лукашенко и добавил, что не держит какую-то интригу: на его решение будет влиять ситуация в стране.

Отвечая на вопрос журналиста о том, как бы действующий глава Республики хотел войти в историю, Лукашенко ответил, что не думал об этом.

"Честно тебе, я клянусь! Я об этом не думаю, потому что я не собираюсь уходить от той большой политики, которая сегодня у нас с тобой перед глазами, к сожалению, тяжелая", - сказал он.

Напомним, ранее белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что решил внести поправки в конституцию, чтобы не заморозить ситуацию в стране.

Также мы писали о том, что Конституционная комиссия Беларуси предложила оставить установить 40-летнее возрастное ограничение для занятия должности президента республики. Кроме того, в законе хотят закрепить норму о том, что избираемый на должность главы государства человек не может занимать больше двух сроков.