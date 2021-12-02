Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что среди украинских военных царят националистические убеждения, а в некоторых подразделениях так и вовсе фашистсткие.

Об этом он сказал 30 ноября в интервью международному информационному агентству "Россия сегодня". Текст беседы приводится на сайте главы соседнего государства.

"Я никогда не буду на стороне того националистического угара, который сегодня происходит в Украине. Я буду делать все для того, чтобы Украина стала нашей. Она наша Украина. Там народ наш. Это не эмоции. Это мои твердые убеждения. Поэтому, если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в теснейшей связке юридически, экономически, политически будем с Россией. Юридически - это главное", - подчеркнул Лукашенко.

Говоря об украинской армии, президент отметил, что она сейчас "мягко говоря, очень националистична, если не сказать больше".

"Хотя почему если? Там уже некоторые подразделения, части и руководители доходят до фашизма. Я это вижу. Может быть, больше, чем кто-то другой, поскольку это рядом, под боком", - заявил Лукашенко.

Глава государства также рассказал, почему не получилось разместить белорусских пограничников на границе Украины и России.

"Для меня больше чем понятно, что творится в Украине и какой выход из этой ситуации. Но выход этот тогда не использовали. Я готов даже на 400 километрах украинско-российской границы ввести своих пограничников. Я был готов перекрыть эту границу", - подчеркнул Лукашенко.

Ранее в том же интервью он заявил, что украинские военные в Крыму в 2014 году сами позвали Россию.

Кроме того, он рассказал, как Порошенко отказался от помощи РФ в восстановлении Донбасса.

Также он назвал Зеленского "совершенно случайным человеком" в политике.