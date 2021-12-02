"Если не начнется война". Лукашенко анонсировал референдум по изменению конституции Беларуси на конец февраля
Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал проведение референдума по изменению конституции страны на конец февраля 2022 года. По его словам, он состоится, "если не начнется война".
Об этом Лукашенко заявил в интервью "РИА Новости".
"Сейчас мы ее опубликуем (проект новой конституции - Ред.) - недели через две. А в феврале - в 20-х числах примерно, еще подумаем - мною будет вынесена конституция на референдум... Если не начнется война..." - сказал Лукашенко.
По его словам, вероятнее всего, процесс будет проходить по озвученному им графику.
"Да, я недавно сказал, что мы будем идти по этому графику. Обязательно проведем референдум, ну, если вы нас не поставите перед введением какого-то чрезвычайного положения. Ну это из области фантастики. Поэтому, я думаю, в феврале, как мы по графику и запланировали, нам удастся и провести референдум", - заявил Александр Лукашенко.
Также он заявил, что в новой конституции будет усилена роль правительства и парламента. Однако, как сказал Лукашенко, президент по-прежнему будет формировать правительство.
"Он будет главой государства. Сильная президентская власть остается", - сказал Лукашенко.
Напомним, ранее белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что решил внести поправки в конституцию, чтобы не заморозить ситуацию в стране.
Также мы писали о том, что Конституционная комиссия Беларуси предложила оставить установить 40-летнее возрастное ограничение для занятия должности президента республики. Кроме того, в законе хотят закрепить норму о том, что избираемый на должность главы государства человек не может занимать больше двух сроков.