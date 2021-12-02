Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал проведение референдума по изменению конституции страны на конец февраля 2022 года. По его словам, он состоится, "если не начнется война".

Об этом Лукашенко заявил в интервью "РИА Новости".

"Сейчас мы ее опубликуем (проект новой конституции - Ред.) - недели через две. А в феврале - в 20-х числах примерно, еще подумаем - мною будет вынесена конституция на референдум... Если не начнется война..." - сказал Лукашенко.

По его словам, вероятнее всего, процесс будет проходить по озвученному им графику.

"Да, я недавно сказал, что мы будем идти по этому графику. Обязательно проведем референдум, ну, если вы нас не поставите перед введением какого-то чрезвычайного положения. Ну это из области фантастики. Поэтому, я думаю, в феврале, как мы по графику и запланировали, нам удастся и провести референдум", - заявил Александр Лукашенко.

Также он заявил, что в новой конституции будет усилена роль правительства и парламента. Однако, как сказал Лукашенко, президент по-прежнему будет формировать правительство.

"Он будет главой государства. Сильная президентская власть остается", - сказал Лукашенко.

Напомним, ранее белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что решил внести поправки в конституцию, чтобы не заморозить ситуацию в стране.

Также мы писали о том, что Конституционная комиссия Беларуси предложила оставить установить 40-летнее возрастное ограничение для занятия должности президента республики. Кроме того, в законе хотят закрепить норму о том, что избираемый на должность главы государства человек не может занимать больше двух сроков.