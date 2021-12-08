В Совете Безопасности Беларуси обвинили Украину в "недружественных отношениях" из-за сосредоточения военных сил на границе.

Об этом сообщает Телеграм-канал Белта.

По словам государственного секретаря белорусского Совбеза Александра Вольфовича Украина под видом борьбы с мигрантами проводит военные учения "практически на государственной границе Беларуси".

"Учения проводят на полигонах. Почему-то украинское руководство их решило провести практически на государственной границе под видом борьбы с нелегальной миграцией, разворачивая группировку вооруженных сил, тяжелое вооружение, привлекая вертолеты и боевые самолеты... Хорошо, что не дошло до огнестрельных средств применения. Это может привести к локальному конфликту. Очень бы этого не хотелось", - заявил Вольфович.

Ранее мы уже сообщали о том, что пограничники Беларуси зарегистрировали нарушение украинским вертолетом государственной границы. Однако помощник главы Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отрицает факт нарушения границы.

Он напомнил, что с 23 ноября на границе с Беларусью идет совместная специальная пограничная операция "Полесье", в рамках которой применяют авиацию и беспилотники, но подчеркнул, что пересечения границы с Беларусью не было.

"В охране и мониторинге границы активно используется авиация, однако то, что заявила сегодня белорусская сторона о нарушении воздушного пространства, не соответствует действительности", - заверил Демченко.

При этом видео инцидента он не прокомментировал.

Кроме того, 5 декабря в Министерство обороны Беларуси вызвали в Минск военный атташе при Посольстве Украины, ему вручили ноту протеста из-за нарушений белорусской воздушной границы украинской стороной.