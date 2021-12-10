Потребовал ли Байден у Зеленского автономии для Донбасса?

Если позавчера главной темой в Украине был онлайн-разговор Джо Байдена и Владимира Путина, то вчера ее сменила беседа американского президента уже с Владимиром Зеленским.

И история, в общем-то, повторилась: разговор длился полтора часа, а информации о нем появилось столько, будто говорили минут 10. Причем, понятное дело, все самое интересное осталось неозвученным.

В озвученной части ничего сверхординарного не было. Самое интересное из фактажа – подтвержденное желание Белого дома участвовать в "нормандском" процессе. То есть то, чего так долго добивалась украинская власть, но чего она теперь откровенно побаивается.

Вчера агентство АР опубликовало инсайдерскую информацию, что после разговора с Путиным Байден начнет давить на Киев, чтобы он дал автономию Донбассу. Учитывая тот факт, что именно выполнения политической части Минских соглашений украинская власть (и прежняя, и нынешняя) старательно избегает уже шесть лет, присутствие в "нормандском" формате американцев может стать для нее плохой новостью. Поскольку ни у Берлина, ни у Парижа нет реальных рычагов давления на Киев, а у Вашингтона они есть.

На самом деле, судьба Минских соглашений сейчас и находится в руках американцев: если они используют упомянутые рычаги по максимуму, выполнено может быть все. Поэтому сегодня главный вопрос в том, есть ли у Байдена твердое желание добиться этой цели.

Санкции США против Портнова и Тупицкого: Госдеп наступает на судейский корпус

Еще с утра и. о. американского посла в Украине Кристина Квин анонсировала информацию о санкциях "за коррупцию", которая появится в 17.30. Это заставило многих гадать, кто же именно окажется в обновленном списке врагов национальной безопасности США.

Обещание было исполнено: в заданное время Госдепартамент назвал трех своих новых противников. Известных олигархов среди них не оказалось. Зато туда попал известный юрист Андрей Портнов и отстраненный глава Конституционного суда Александр Тупицкий (а также жена последнего).

Попадание в список врагов национальной безопасности Штатов Портнова несколько неожиданно, но вполне логично. Естественно, не с точки зрения коррупции, которая вообще к американским санкциям не имеет отношения, а потому, что еще с 2019 года он проявил себя как один из главных противников все усиливающегося внешнего управления Украиной. Из-за чего автоматически попал во враги "соросят" и стоящего за ними американского посольства.

И на сегодняшний день в Штатах, видимо, подозревают, что именно Портнов стоит за попытками сопротивления судейского корпуса установлению западного контроля за ним.

Наверняка с сопротивлением судейского корпуса связаны и репрессии против Тупицкого, хотя прямого отношения к нему отстраненный глава КС не имеет. Вообще санкции в отношении него выглядят как рука помощи, протянутая Госдепом Владимиру Зеленскому для его не слишком удачливой борьбы с Конституционным судом. И это заставляет подозревать, что в этой попытке конституционного переворота (негативно оцененной Венецианской комиссией) Штаты заинтересованы не меньше, чем украинский президент.

Но в целом нынешний санкционный пакет Госдепа однозначно выглядит как предупреждение всему судейскому корпусу Украины, чтобы он прекратил сопротивление и сдался на милость западным контролерам. Не случайно одновременно с анонсом санкций Кристина Квин потребовала назначения специального антикоррупционного прокурора до конца года. Уж слишком не терпится американцам ликвидировать прежнее украинское правосудие и ввести собственное.

ООН обвиняет Банковую за санкции

Тем временем ООН выступила с жесткой критикой санкций. Тех самых, которыми были заблокированы телеканалы "112", "Ньюсван" и "ЗИК", а также тех, которые были направлены против "Страны".

В докладе ООН о состоянии основных свобод в Украине однозначно говорится о том, что украинская власть не имела никаких оснований для введения этих санкций: не было ни доказательств вины, ни даже аргументированной мотивации насчет "угроз национальной безопасности". Проще говоря, Организация объединенных наций обвинила Зеленского в том, что он по собственному усмотрению уничтожает независимые СМИ.

При этом в докладе отмечается, что введенные президентом санкции ухудшили не только ситуацию со свободой слова, но и создали угрозу для журналистов других СМИ, которые также стали подвергаться угрозам со стороны правых радикалов.

Вседозволенности ультраправых группировок также посвящена немалая часть доклада по Украине. Отмечается и системное преследование граждан за русский язык или политические взгляды, не соответствующие националистической идеологии.

В общем, набор обвинений практически полностью соответствует тем, которые звучали и в адрес режима Порошенко. А в отдельных случаях (санкции против СМИ) даже превосходят его преступления. И хотя сам по себе доклад не является фактором, определяющим конкретные решения, он определяет позицию огромного количества государств. А потому последствия обязательно будут.

И тогда не нужно будет удивляться, если какая-нибудь Экваториальная Гвинея пошлет украинский МИД с запросом насчет Натальи Поклонской. Да и для белорусов такой доклад – хороший повод на все заявления Киева против Александра Лукашенко ответить одной фразой: чья бы корова мычала…

Нацбанк хочет учетной ставкой снизить цены на газ

Нацбанк увеличил свою учетную ставку на полпроцента – до 9% годовых. Регулятор объяснил, что таким образом хочет сдержать инфляцию, которая уже вышла за прогнозные показатели и может превысить 10% годовых. Объяснение стандартное, но в нынешней ситуации – мягко говоря, неправильное.

Сам НБУ в собственном сообщении признает, что один из основных факторов, обуславливающих рост цен, – резкое подорожание энергоносителей. Что и неудивительно в ситуации, когда предприятия (включая те, которые производят продукты первой необходимости вроде хлеба) получают газ по 40-50 грн за кубометр. Вот только проблема в том, что на этот фактор учетная ставка Нацбанка никак повлиять не может. И если пекари закладывают в цену хлеба мегадорогой газ, то хлеб подорожает при любой учетной ставке. Просто у людей на руках будет меньше денег, чтобы купить его, – но это уже к инфляции отношения не имеет.

Поэтому главная причина повышения учетной ставки НБУ – это не инфляция, а стремление оживить рынок облигаций внутреннего госзайма. То есть - активизировать строительство пирамиды ОВГЗ, но уже по куда более высоким ценам.