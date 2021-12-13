В Министерстве обороны Тайваня, в зону ПВО которого недавно вошли китайские самолеты, заявили, что учения Народно-освободительной армии Китая могут перерасти в полномасштабную атаку на государство.

Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на отчет Минобороны Тайваня.

Материковый Китай может организовать внезапное нападение на Тайвань , превратив свои совместные учения рядом с самоуправляемым островом в полномасштабные боевые операции, предупредило.

В отчете министерства обороны Тайваня представлены возможные сценарии полномасштабного нападения НОАК со ссылкой на "цель Пекина - вторгнуться к 2025 году".

По словам заместителя начальника обороны, Министерство изучает тактику НОАК в течение многих лет и "полностью контролирует силу и слабость их подходов".

В сообщении говорится, что Народно-освободительная армия материкового Китая , вероятно, будет использовать разносторонние подходы для начала полномасштабной атаки, включая совместные удары и десантные операции, чтобы в кратчайшие сроки с минимальными потерями захватить Тайвань.

Напомним, в ноябре президент США Джо Байден поговорил с Си Цзиньпином, но проблемные вопросы, в частности о противостоянии вокруг Тайваня, остались открытыми.

Также сообщалось, что Си Цзиньпин призвал Тайвань к мирному воссоединению.

Кроме этого, мы писали, что в последнее время западные СМИ все больше нагнетали ситуацию вокруг истории с вторжением России в Украину. Так, например, газета The Washington Post со ссылкой на документ разведчиков передавала, что в планы Москвы входит широкое передвижение 100 батальонных тактических групп численностью около 175 тыс. человек, а также, что Россия готовится напасть на Украину в начале 2022 года по четырем фронтам.

Позже немецкая газета Bild показала карту нападения России на Украину. Издание написало о том, что в настоящее время планы по вторжению в Украину "лежат в ящике, а Путин еще не решил, будут ли они реализованы". В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бредом карту "российского вторжения в Украину". По ее мнению составители карты "порылись в старых немецких архивах" и "поработали замазкой".