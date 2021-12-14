Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что со стороны ФРГ блокируют поставку по линии НАТО противоснайперских систем и противодронных ружей для Украины. По мнению Зе, в некоторых столицах все еще побеждает страх.

Об сообщает пресс-служба Офиса Президента со ссылкой на интервью Владимира Зеленского в итальянской газете La Repubblica.

На вопрос журналиста о том, считает ли глава украинского государства, что сейчас военные маневры со стороны Росии угрожают Украине больше, чем ранее, Зеленский заявил, что наша страна готова к любым сценариям по действиям войск Российской Федерации.

"Этого, к сожалению, нельзя сказать обо всех европейских странах. Например, Германия недавно помешала нам в поставках по линии НАТО противодронных ружей и противоснайперских систем, являющихся исключительно оборонительными инструментами. Неужели мы на восьмом году войны не имеем на них права? Очевидно, что имеем. Любое демократическое государство, защищаемое от агрессии, должно иметь право на приобретение подобных оборонных инструментов. Но в некоторых столицах все еще побеждает страх", - сказал Зеленский.

Напомним, в июне текущего года Германия уже отказывалась поставлять оружие для Украины, поскольку, по мнению правительства ФРГ, это может снизить эффективность нормандского формата.

Между тем, после назначения социал-демократа, министра финансов Олафа Шольца на пост канцлера Германии, "Страна" детально анализировала, чего ожидать Украине от нового правительства ФРГ.

Однако, в связи с нарастающей агрессией со стороны РФ, наша страна снова обратилась за военной поддержкой к немецкому государству, получив второй отказ. Представитель из Германии в наблюдательном совете Агентства НАТО по поддержке и поставке (NSPA) заблокировал передачу Украине уже купленных через эту структуру НАТО и оплаченных противодроновых винтовок.

Кроме того, по мнению издания издание Bild, не исключено, что Ангела Меркель, находясь на должности канцлера Германии, могла быть причастной к блокировке поставок вооружения НАТО для Украины. Киев оплатил 90 крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 из США и 20 комплексов противодействия дронам EDM4S-UA из Литвы, однако их поставка была остановлена.