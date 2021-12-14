Ангела Меркель, находясь на должности канцлера Германии, могла быть причастной к блокировке поставок вооружения НАТО для Украины. Киев уже оплатил 90 крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 из США и 20 комплексов противодействия дронам EDM4S-UA из Литвы, но их поставка была остановлена.

Об этом сообщает издание Bild.

По данным издания, Украина в начале 2021 года оплатила поставки оружия через Агентство НАТО по поддержке и снабжению (NSPA). Однако в мае Германия и Нидерланды выступили против сделки и не дали североатлантическим партнерам продать оружие.

Нидерланды встали на сторону ФРГ по просьбе Берлина, поскольку тот не хотел быть единственной страной, выступившей против продажи.

В августе Владимир Зеленский просил Меркель перестать блокировать оружейные поставки. Но канцлер категорически отказалась даже рассматривать такую возможность. Только недавно Меркель изменила позицию, что связано с нагнетанием в СМИ вокруг якобы стягивания российских войск к границе с Украиной.

Часть поставок была разблокирована: в декабре 2021 года Украина получит партию комплексов противодействия БПЛА EDM4S-UA. Однако о возобновлении поставок крупнокалиберных винтовок, как и о возврате денег за недопоставленное вооружение, речи, по всей видимости, не идет.

Ранее "Страна" приводила слова министра обороны Алексея Резникова о том, что немецкий представитель в наблюдательном совете NSPA заблокировал передачу Украине уже купленных через эту структуру винтовок.

Также мы сообщали, что преемником Меркель на прошлой неделе стал Олаф Шольц.