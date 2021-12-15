В Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны согласились с необходимостью продолжить активную работу в Нормандском формате.

Об этом сообщает Офис президента. При этом в его релизе нет ни слова о Минских соглашениях.

Зеленский поблагодарил ФРГ и Францию ​​за поддержку Украины на фоне военной угрозы со стороны России, а также за последовательные усилия этих стран в рамках переговоров в Нормандском формате, отметила его пресс-служба.

Также Зеленский заявил, что Украина не подвергается никаким провокациям на границе, не имеет каких-либо агрессивных намерений в отношении других сторон и остается преданной дипломатическим средствам урегулирования ситуации.

"Ожидаю, что российские войска и вооружения будут отведены от границ Украины как можно скорее. Пока, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия, они остаются у наших границ", – заявил Зеленский.

Стороны согласились с необходимостью продолжить работу в Нормандском формате и обеспечить исполнение решений, принятых четырьмя сторонами на саммите в Париже 9 декабря 2019 года. Зеленский сказал, что это касается, прежде всего, таких неотложных мер по стабилизации ситуации в зоне конфликта, как обеспечение соблюдения режима прекращения огня, взаимное освобождение удерживаемых лиц и открытие двух новых пунктов пропуска.

Зеленский, Шольц и Макрон договорились приложить все усилия для достижения реального прогресса в стабилизации ситуации на Донбассе и призвали российскую сторону к возобновлению конструктивной работы для этого в Нормандском формате.

Отдельно Зеленский написал о встрече в своем Твиттере.

"Во время встречи с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем поблагодарил за решительную поддержку Украины на фоне военной угрозы со стороны РФ, а также за последовательную позицию ФРГ и Франции в Нормандском формате. Подтвердили готовность продолжить работу", - гласит твит.

Как писала "Страна", Зеленский после встречи с Шольцем не сказал ни слова о Минских соглашениях. Как видно, в пресс-релизе его Офиса о них тоже не упоминается.

Также мы сообщали, что у Зеленского еще запланирована встреча с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.