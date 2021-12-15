В среду, 15 декабря, после встречи с новым канцлером Германии Олафом Шольцем президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на поддержку Германии евроатлантического курса Украины.

Об этом глава государства написал в своем Twitter-аккаунте.

"Было приятно познакомиться с Олафом Шольцем. Надеемся на углубление сотрудничества в области энергетики, безопасности и обороны. Рассчитываем на поддержку евроатлантического курса. Пригласил канцлера Германии посетить Украину", - написал Зеленский.

Отметим, что Зеленский не написал ни слова о Минских соглашениях, несмотря на то, что они начали с этого свой разговор.

Напомним, сегодня в Брюсселе президент Украины впервые встретился с Олафом Шольцем, стороны обсуждали Минские соглашения и ситуацию на Донбассе. Позже состоится встреча Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макрона, а затем с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. После встречи генсек и Зеленский выступят с совместным заявлением для прессы в штаб-квартире НАТО.

Также "Страна" сообщала, что пока Зеленский обсуждает Минские соглашения с европейскими лидерами, помощница госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид прилетела в Москву, чтобы обсудить эту же тему с Кремлем.