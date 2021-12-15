Во время встречи с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в Брюсселе, глава Украины Владимир Зеленский предложил ему провести в феврале 2022 года совместный с руководителем Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом саммит трех стран: Украины, Азербайджана и Турции.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"Глава Украинского государства напомнил, что в феврале 2022-го будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений Украины с Азербайджаном и Турцией. Учитывая это, Президент предложил провести в феврале в Киеве саммит с участием лидеров трех государств", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, Владимир Зеленский также обсудил с Ильхамом Алиевым "необходимость активизации работы по реализации транзита грузов по маршруту Европа – Кавказ – Азия с использованием железнодорожного и морского транспорта".

Между тем, "Страна" сообщала о том, что Владимир Зеленский полетел в Брюссель на самолете, который он еще 8 месяцев назад передал Минобороны. Это доказывает тот факт, что он, как и писала "Страна", обманывал, когда заявил на пресс-конференции в конце ноября, что все его самолеты якобы поломались и потому он вынужден летать на вертолетах ГСЧС.

Кроме того, Пока Владимир Зеленский планирует саммит 2022 года, помощница госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид прилетела в Москву. Там она обсуждает Минские соглашения по Донбассу.