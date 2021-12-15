Президент Украины Владимир Зеленский летает на самолете, который он своим указом еще в начале апреля передал Министерству обороны. Это доказывает тот факт, что он, как и писала "Страна", обманывал, когда заявил на пресс-конференции в конце ноября, что все его самолеты якобы поломались и потому он вынужден летать на вертолетах ГСЧС.

На фото, которое распространила пресс-служба Офиса президента, иллюстрируя новость о поездке Зеленского в Брюссель, видно, что самолет, на котором он туда прилетел, - это Антонов-148-100В.

Такой самолет действительно был в президентском флоте. В апреле 2021 года Зеленский передал Ан-148 и вертолет в Минобороны. Таким образом формально у него остались Ан-74 и "Аэробус". Но фактически он продолжал пользоваться и Ан-148.

Напомним, в конце ноября вокруг перелетов Зеленского вспыхнул скандал. Журналисты выяснили, что Владимир Зеленский вместе с Андреем Ермаком летал на вертолётах ГСЧС в резиденцию в Карпаты, чтобы отметить день рождения главы Офиса президента.

На пресс-конференции 26 ноября Владимир Зеленский признал, что 21 ноября отмечал день рождения Андрея Ермака в госрезиденции Гута в Прикарпатье. Он пожаловался собравшимся журналистам на то, что у него нет самолёта. Президентский борт, по словам Зеленского, поломался, а деньги на него выделять боятся - чтоб не разгоняли зраду из-за трат на президента.

Президент заявил, что именно поэтому он летает обычно вертолетами. Но и они поломались, из-за чего он с Ермаком и его семьей и взяли вертолёт ГСЧС, чтобы добраться до Синегоры. А заодно - поработать с министром регионов Чернышовым, который там был неподалёку.