Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Андрея Юраша послом в Ватикан.

Документ под номером №654/2021 опубликован 14 декабря на сайте главы государства.

"Назначить Юраша Андрея Васильевича чрезвычайным и полномочным послом в Ватикане", - говорится в указе.

Во времена президентства Петра Порошенко Юраш около пяти лет возглавлял Департамент по вопросам религий и национальностей при Министерстве культуры и активнейшим образом участвовал в создании ПЦУ. Де-факто Првославная церковь Украины - это его проект, и именно им он заинтересовал Порошенко, за что и получил прозвище "отец Томоса".

Уже при Зеленском Юраш стал фигурантом уголовного дела. Уголовное производство полиция начала в связи с тем, что Юраш помог сфабриковать дело против протоирея Виктора Земляного, которого СБУ в Ровенской области обвинило в разжигании конфликтов на религиозной почве. Юраш подписал некое "Религиоведческое заключение", легшее в основу уголовного преследования священника за его высказывания и статьи.

До назначения послом Юраш занимал должность заведующего по вопросам религий, обеспечения права граждан на свободу мировоззрения и вероисповедания секретариата Кабинета министров.