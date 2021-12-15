В МИД России назвали издевательством идею президента Украины Владимира Зеленского провести референдум о статусе Донбасса без участия жителей неподконтрольной Киеву части этого региона.

Об этом во время брифинга заявила официальный представитель министерства Мария Захарова на еженедельном брифинге".

"Посмотрим на детали: предлагается решать (особый статус территорий Донбасса - Ред.) на общеукраинском уровне, но без участия самих жителей региона", - сообщила Захарова и добавила, что предложение такого характера неуместно, особенно в свете того, что Украина отказывается признавать референдум 2014 года в Крыму.

"Двойные стандарты киевского режима? Не уверена. Лицемерие? Тоже не то. Издевательство - вот правильное слово", - заявила Захарова.

Напомним, 10 декабря во время интервью президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность проведения референдума относительно Донбасса

"Я не исключаю референдума относительно Донбасса в целом. Это может относительно Донбасса, Крыма, прекращения войны. Может быть так, что какая-то страна будет предлагать нам какие-то условия. Но если будет сложный вызов, я точно буду советоваться с нашим обществом", - заявил Владимир Зеленский.

Также "Страна" сообщала, что согласно результатам опроса больше половины украинцев хотят прямых переговоров с Российской Федерацией для достижения мира на Донбассе.