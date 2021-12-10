Сегодня вечером, 10 декабря, Владимир Зеленский дал интервью телеканалу "1+1".

В беседе с журналисткой президент Украины дал свою первую развернутую реакцию на переговоры Байдена с Путиным. А главное — на звонок американского президента в Киев по итогам тех переговоров.

Телеграм—канал "Политика Страны" проанализировал заявления Зеленского.

"Общее впечатление - украинский президент далек не только от восторга, но и просто от позитива после общения с Байденом.

Еще в начале интервью Зеленский слегка "спалился", когда не стал отвечать на прямо заданный вопрос об автономии Донбасса.

Президента просили прокомментировать информацию американских СМИ о том, что в Штатах после переговоров с Путиным принято решение согласиться на особый статус региона. И надавить на Киев, чтобы он это имплементировал.

Если бы Байден эти разговоры опроверг или вообще не затрагивал - Зеленский бы вероятно так и сказал. Но молчание президента говорит, что тема во время вчерашнего созвона таки поднималась.

Косвенным подтверждением тому прозвучала угроза провести референдум, если от Украины потребуют исполнить Минские соглашения.

"Я не исключаю референдума относительно Донбасса в целом. Это может относительно Донбасса, Крыма, прекращения войны. Может быть так, что какая-то страна будет предлагать нам какие-то условия. Но если будет сложный вызов, я точно буду советоваться с нашим обществом", - заявил Зеленский.

Под "какой-то страной" явно подразумеваются США, а не Россия, которой в Киеве уже шесть лет отказывают без всяких референдумов. В таком случае плебисцит может служить двоякой цели.

1. Показать Западу, что "Украина против капитуляции", после чего никаких требований по Минску-2 не выполнять.

2. Или же обосновать перед "партией войны", что украинцы как раз готовы на выполнение политической части Минских соглашений. То есть легализовать установки Запада на референдуме и закрыть рот радикалам.

Пока все идет скорее по первому варианту. По крайней мере, власть при Зеленском делает практически все, чтобы саботировать Минский процесс. И скорее всего референдум нужен будет для продолжения той же политики - отбиться от требований США.

Даже во время этого интервью Зеленский заверил, что прямых переговоров с "ДНР" и "ЛНР" не будет, что как раз предусмотрено "Минском". Вместо того Украина планирует вклиниться в диалог США и России. Зеленский допустил создание параллельному "Нормандии" формата Украина-Россия-США.

Впрочем, пока неизвестно, что об этом думают в Москве. Там пока с Зеленским не хотят встречаться ни лично, ни в рамках Нормандской четверки. Почему захотят это сделать в новом формате - непонятно.

То есть украинский президент изложил тут скорее свое пожелание, а не реальную договоренность с Байденом.

Вообще о сути разговора с американским президентом можно судить по достаточно упадническим комментариям Зе в конце интервью. Он снова напомнил, что НАТО ставит шлагбаум перед Украиной, назвал "циничной" Европу за желание торговать с Россией и призвал "рассчитывать только на себя и на свою армию".

Это значит, что ничего хорошего ни по санкциям, ни по военной помощи Зеленский от американского коллеги вчера не услышал. И это в целом совпадает с информацией американских СМИ, которые уже пишут, что в Альянс Украине путь заказан уже надолго.

Также никакой конкретики он не озвучил по компенсациям Украине за "Северный поток-2", по которому Конгресс окончательно снял санкции после встречи Путина и Байдена. Видимо, Байден вообще отмолчался на эту тему, хотя Зеленский, если верить его пресс-релизам, ее поднимал.

Итого, резюмируем: Байден скорее всего повел вчера разговор об исполнении политической части Минских соглашений, включая особый статус Донбасса. При этом никаких ощутимых бонусов Зеленскому за это не предлагают (приближение перспектив попасть в НАТО, деньги, оружие).

С чем и можно связать достаточно раздраженное и удрученное состояние Зе, который попал в ловушку своей же политики - со ставкой на отторжение неподконтрольных территорий и продолжение войны. Развернуть эту махину в другую сторону он еще мог в начале президентства, на гребне популярности - но сейчас это будет сделать в разы труднее", — пишет "Политика Страны".

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