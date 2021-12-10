Президент Украины Владимир Зеленский, который пообещал Байдену ни на кого не нападать, дал понять, что никакой помощи Запада нам ждать не стоит. И вторая мысль - не нужно пугать войной.

"Нужно спокойно на все смотреть и не кричать, что завтра сюда зайдет враг, помогайте нам, нужно рассчитывать на свою армию", - сказал Зеленский.

В общем, понятно, что мысль о недоступности НАТО до украинского президента донесли.

Напомним, что мы приводили официальный пресс-релиз Офиса президента о том, какие темы обсудили по телефону Байден и Зеленский. По словам пресс-службы, ключевой темой переговоров стала ситуация безопасности вокруг Украины и перспективы активизации мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Ранее "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский процитировал Путина о том, что Россия пообещала не наращивать эскалацию у украинских границ. По словам Зеленского, обещание якобы дал Владимир Путин во время онлайн-переговоров с Байденом 7 декабря.

Также мы писали, что Владимир Зеленский обвинил Европу в циничной защите своих рынков.