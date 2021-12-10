Во время интервью ведущей телеканала "1+1" Владимир Зеленский дал понять, что многое в переговорах 7 декабря главы Белого дома Джо Байденом с президентом РФ Владимиром Путиным его не удовлетворило. Также он покритиковал Европу.

"Особенной конкретики нет. Они говорили с Путиным. Путин заинтересован в разговорах с ним. Я думаю, что он ни с кем более не заинтересован разговаривать. У США, в случае чего, есть большой пакет санкций", - озвучил Зеленский свое мнение о переговорах глав РФ и США.

Также украинский президент снова начал критиковать Европу за то, что та "цинично" (его определение) защищает свои рынки и не хочет усиливать санкции против Москвы.

Также он обвинил Запад в том, что тот подарил Путину ощущение могущества.

"Европейские коллеги мне говорят, что Россия очень сильная. Но все вы ее такой делаете, когда об этом говорите - и Путин в это верит. Если человек смотрит на это и видит, что в Украине кто то в лес, то по дрова. Но может у кого-то и сложится мнение, что он будет через два в Киеве. Мы сами делаем из этого человека культ", - считает Зеленский.

Он добавил, что Украину даже в НАТО не берут.

"Мы же идем в НАТО, но видим, что там шлагбаум. Как нам его обойти?" - задал риторический вопрос президент.

В общем, закончилось интервью на довольнно раздраженной ноте. Из чего можно сделать вывод, что в целом Байден никаких позитивных для Зеленского новостей во время вчерашнего звонка не озвучил.

Разочарование Украины в ЕС и наоборот чувствуется все острее. Ранее "Страна" рассказывала, как на очередном саммите Украины и Евросоюза Киев упрекнули в невыполнении взятых на себя обязательств.

Также мы писали, что экономический комитет Рады раскритиковал Соглашение об ассоциации с ЕС и требования Европы по "зеленому курсу".