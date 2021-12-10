Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Франции Эммануэлем Макроном разблокировку Нормандского формата и работу Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Об этом глава государства сообщил в своем аккаунте в Twitter в пятницу, 10 декабря.

"Согласовали совместные дальнейшие шаги, обсудили угрозы энергетической безопасности Украины и диверсификацию источников энергоносителей. Благодарен президенту Франции за позитивную оценку начатых реформ", - рассказал Зеленский.

"Впрочем, учитывая отсутствие желания у украинских властей выполнять политическую часть Минских соглашений, выход из тупика вряд ли состоится, хотя какие-то ритуальные и безрезультатные встречи могут быть проведены", - комментирует разговор Зе и Макрона телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, на днях стало известно о намерении Макрона обсудить ситуацию на Донбассе с российским президентом Владимиром Путиным и с президентом Владимиром Зеленским.

Также сообщалось, что Париж не против присоединения к "нормандскому формату" Соединенных Штатов Америки.

Ранее мы писали, что 9 декабря президент Зеленский поговорил с главой Белого дома Джо Байденом и ключевой темой обсуждения государственных лидеров стала ситуация на Донбассе.

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