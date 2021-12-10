Зеленский обсудил с Байденом тему "слива" Украины американцами
Владимир Зеленский рассказал, что они с президентом США Байденом обсуждали тему "слива" Украины.
Президент США заверил, что Украина будет "субъектом" любых переговорных форматов, заявил украинский президент.
По словам Зеленского, тема прямых переговоров с "ДНР" и "ЛНР" во время разговора с Байденом не поднималась.
Президент Украины дал понять, что таких переговоров не будет.
Также Владимир Зеленский заявил, что США могут войти в отдельную площадку, которая будет действовать параллельно с "Нормандией".
По мнению президента Украины, это может быть формат США-Украина-Россия.
Впрочем, пока неизвестно, что об этом думают в Москве. Там пока с Зеленским не хотят встречаться ни лично, ни в рамках Нормандской четверки. И почему захотят это сделать в новом формате - непонятно.