Во время интервью телеканалу "1+1" 10 декабря Владимир Зеленский попытался уйти от вопроса журналистки о том, что происходит с госпереворотом в с участием Рината Ахметовым, который президент анонсировал с 1 декабря.

"Я не готов об этом говорить... Я думаю, что у людей глобально планы не изменились", - сказал Зеленский.

По словам президента, кое-кто из фигурантов "переворота" имел разговоры с западными партнерами. Мол, поэтому все и обошлось.

Видимо, Зеленский прозрачно намекает, что Ахметову не дали осуществить "госпереворот" американцы.

Также Зеленский заявил, что рассказал Байдену о "внутренней дестабилизации" и пожаловался на олигархов.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что известно об упомянутом Зеленским госперевороте и его якобы организаторах, а также о том, откуда у Банковой появилась информация о нем.

Также мы приводили объяснение советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, почему так и не случилось анонсированного президентом госпереворота.

Как мы писали, в том же интервью Зеленский сообщил, что обсудил с Байденом тему слива Украины американцами.