Журналист Савик Шустер в эфире своего ток-шоу "Свобода слова" от 3 декабря фактически обвинил Банковую в слежке за ним, а также попытке выставить его встречу с друзьями как политический заговор.

Шустер вспомнил, что ровно 50 лет назад, в свои 19 лет, покинул СССР (тогда он жил в Литве) - как потом оказалось, навсегда. И поэтому "пригласил друзей из Украины, детей из Италии, литовских друзей", которые сейчас работают в парламенте, отметить его день рождения и "юбилей" отъезда.

В сюжете журналистов студии Савика Шустера говорилось, что, по их информации, видео для "УП" передали из Офиса президента. Кто снимал гостей Шустера на территории Украины и Литвы, с какой целью за ними вели слежку, неизвестно. У Шустера предположили: для того, чтобы привязать встречу на день рождения к подготовке госпереворота.

"В итоге оказалось, что нас всех записывали, и "Украинская правда" вышла с фильмом "Однажды в Вильнюсе". Там подтекст был такой, что, может быть, мы там госпереворот готовили. "Украинская правда" решила, что на встрече в Вильнюсе мы обсуждали что-то такое", - сказал Шустер.

Далее ситуацию прокомментировал российский оппозиционер Андрей Илларионов. По его мнению, кадры с празднования дня рождения снимал явно не журналист, а оперативник. Причем в Вильнюсе были задействованы 4-5 операторов. А это значит, что в общей сложности за съемками стоит бригада минимум в 12 человек.

Эксперт пришел к заключению, что организовать такие съемки могли только спецслужбы либо России, либо Украины.

Савик Шустер сказал, что будет подавать заявления в украинскую и литовскую полицию по поводу организации незаконной слежки за ним.

При этом на вопрос был ли на дне рождении Ринат Ахметов Савик Шустер ответил утвердительно. Но сказал, что о политике он там не говорил.

Ранее в статье в "Украинской правде" шла речь о том, что Ахметов прилетал в Вильнюс в тот же день, когда там праздновал день рождения Савик Шустер и мог обсуждать кандидатов на будущие президентские и парламентские выборы.

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Ранее "Страна" рассказывала, как 22 ноября в сети появились фото с дня рождения Шустера, которые стали мемами.

Также мы сообщали, что журналист в одном из своих ток-шоу предрек конец Зеленскому.