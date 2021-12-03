Во время заседания Верховной Рады в пятницу, 3 декабря, нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко предложил коллегам проголосовать за его запрос о предоставлении Зеленскому в дар синтезатора для будущих концертов.

Внефракционный народный депутат Гео Лерос также выступил с двумя оригинальными инициативами: обеспечить президента Владимира Зеленского памперсами на случай новых "госпереворотов", а также переселить его на золотой унитаз в Межигорье.

Сначала в Раде голосовали за обращение Алексея Гончаренко с предложением предоставить Зеленскому в дар синтезатор для будущих концертов. (Вероятно, намекая на сценку с "игрой на рояле без рук"). Инициативу поддержали 8 депутатов.

После этого нардеп Гео Лерос вынес на голосование вопрос обеспечения президента Владимира Зеленского памперсами на случай новых "госпереворотов". Инициативу поддержали 10 нардепов. Кроме того, было зачитано предложение переселить Зеленского на золотой унитаз в Межигорье. Это предложение поддержали 2 нардепа.

Напомним, в начале ноября внефракционный народный депутат Гео Лерос предложил создать в Украине детский оздоровительный лагерь под названием "40 миллионов долларов Приватбанка" на базе недвижимости Зеленского в Италии". Также в Раде голосовали за запрос Лероса к президенту Украины насчет преподавания президентом в президентском университете курса "Как пользоваться офшорами и не платить налоги в Украине".

Кроме того, мы писали, что в сентябре Рада отказалась еще от одной идеи Лероса - о просьбе Зе Путину о присвоении Ермаку звания заслуженного работника ФСБ.