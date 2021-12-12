В Новой Каледонии, которая является заморской территорией Франции, состоялся референдум о независимости. На нем большинство людей высказались подобной инициативы, передает BFM.TV.

Так, против независимости высказались 96,5% проголосовавших. Поддержали инициативу стать независимыми от Франции 3,51% людей. Аннулировали результаты 2,99% бюллетеней.

Примечательно, что уровень явки в этот день был достаточно низким – на участки пришли около 55% жителей архипелага. Сторонники независимости ранее говорили о том, что референдум нужно перенести из-за коронавируса и даже призывали игнорировать голосование. При этом официальный Париж переносить дату проведения референдума отказался.

На результаты голосования уже отреагировал президент страны Эммануэль Макрон. В ходе видеообращения он заявил, что Новая Каледония остается французской, а после референдума для архипелага начнется "переходной период".

Новая Каледония – архипелаг из десятков островов в южной части Тихого океана, в 15 тысячах километров от Парижа, вошедший в состав Французской империи в 1853 году. В 1946 году Новая Каледония получила статус заморской территории Франции.

С 1998 года он является особым административно-территориальным образованием Франции. В 1980-х - начале 1990-х годов там происходили беспорядки, организованные частью аборигенного населения (меланезийцами) под лозунгами с требованием предоставления острову независимости.

Снизили напряжение соглашения, которые были подписаны в 1988 году. Документом Новой Каледонии был предоставлен переходный статус и право проведения референдума о независимости в ближайшие десять лет. Через десять лет, в 1998 году было заключено новое соглашение. Документ предполагал последовательную деколонизацию архипелага и проведение голосования о самостоятельности.

На первом и втором референдумах местные жители уже решили остаться в составе Франции.

Ранее "Страна" писала, что на референдуме в 2018 году жители Новой Каледонии проголосовали против независимости от Франции. 56,8% избирателей отвергли независимость острова.

Также мы подробно рассказывали о том, как Новая Каледония хотела отделиться от Франции.