Больше половины украинцев придерживаются мнения, что Украина должна вести прямые переговоры с Россией для достижения мира на Донбассе.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Так, социологи 6-8 декабря опросили 2 500 респондентов старше 18 лет из всех регионов, кроме Крыма и неподконтрольной части Донбасса. Для проведения опроса социологи использовали телефонные интервью.

Согласно результатам опроса, 56% украинцев считают, что наша страна должна вести прямые переговоры с РФ для урегулирования конфликта на Донбассе, против - 41%. Еще 3% опрошенных затруднились с ответом.

Ранее мы писали, что почти половина украинцев допускает обострение на Донбассе.

В августе мы сообщали, что 51,7% украинцев поддерживают скорейшее подписание мирного соглашения по Донбассу, даже если придется идти на уступки.

Вместе с тем, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от него в установлении мира на Донбассе зависит крайне мало. А львиная доля успеха в этом процессе - 90%, по утверждению Зеленского, зависит от президента России Владимира Путина.