70% украинцев считают, что Украина движется в неправильном направлении и только 22% позитивно оценили направление движения страны, а 8% - не определились.

Такие данные указаны в опросе, проведенном Социологической группой "Рейтинг" в первую неделю декабря.

72% опрошенных украинцев наиболее вероятным событием ближайшего полугодия считают рост тарифов на газ и тепло. 67% ждут обострения экономического кризиса.

Почти половина опрошенных ждет нового скачка заболеваемости коронавирусом, но каждый пятый считает это маловероятным.

46% украинцев считают, что есть вероятность обострения на Донбассе, а 23% считают это маловероятным.

Массовые протесты и беспорядки допускают 44%, 30% считают, что это маловероятно. Социологи отмечают, что за последние полтора года ожидание массовых беспорядков и протестов несколько возросло.

А вот событием с наименьшей вероятность воплощения опрошенные считают втягивание Украины в миграционный кризис на польско-белорусской границе (35%) и массовое отключение электроэнергии для населения (32%).

Основными причинами, по которым может произойти экономический кризис в Украине опрошенные украинцы называют некомпетентность власти (31%) и коррупцию во власти (22%). Войну на Донбассе как причину кризиса назвали 16%, коронавирус -13%, только 8% - мировое влияние и 5% - энергетический кризис. О некомпетентности и коррупции чаще говорили старшие респонденты, а о влиянии войны и вируса высказывались те, кто моложе.

Ранее "Страна" писала о том, что во время переписи украинцам зададут более полусотни вопросов, в Госстате рассказали, о чем будут спрашивать.

Также мы сообщали, что опрос прокуроров принес сенсацию - лучшим Генеральным они назвали Виктора Пшонку.