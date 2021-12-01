Почти 66% украинцев считают, что дела в стране идут в неправильном направлении и почти 19% населения придерживается противоположной точки зрения.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Исследования показали, что за последний месяц с 61,7% до 65,9% выросла доля тех, кто считает, что дела в стране двигаются в неправильном направлении. В то же время с 22,7% до 18,6% снизилась доля тех, кто говорит о правильном направлении дел, 15,6%, как и прошлый раз, опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

Опрос проводился в течение 26-29 ноября 2021 года. Социологи опросили 1203 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым) .Выборка репрезентативна для взрослого населения (18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, временно не контролируемые властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Для опроса использовался метод CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера).

Напомним, ранее мы сообщали о том, что опрос группы "Рейтинг, проведенный в течение 10-13 ноября 2021 года, показал, что почти 70% украинцев считали, что дела в стране шли в неправильном настроении и менее четверти (23%) населения придерживались противоположной точки зрения.