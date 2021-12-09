В среду, 8 декабря, на заседании президиума Национальной академии наук и коллегии Госстата одобрили программу переписи населения в 2023 году. Во время переписи украинцам зададут более пятидесяти вопросов.

Об этом сообщает пресс-служба Госстата на своей странице в Facebook.

"Программа согласована с требованиями национального законодательства, содержит более 50 вопросов и определяет перечень демографических и социально-экономических характеристик физических лиц, домохозяйств и жилищных условий населения", - сказано в сообщении.

Основные блоки вопросов направлены на сбор информации о:

основных демографических характеристиках (возраст, пол, место рождения и прочее);

этническом происхождении, языковых признаках и гражданстве;

образовании;

источниках средств к существованию;

занятости;

миграционной активности;

определении статуса инвалидности;

жилищных условиях.

Указано, что такие вопросы смогут дать характеристику условий жизни каждого украинца и его роль в домохозяйстве, семье, обществе и провести международные сопоставления.

Напомним, последний раз перепись населения Украины проводилась в 2001 году. Новая перепись населения была назначена на 2021 год, но ее отменили из-за пандемии коронавируса и перенесли на 2023.

Также сообщалось, что перепись будет проведена в сотрудничестве с американской технологической компанией Apple.