Во время переписи украинцам зададут более полусотни вопросов. В Госстате рассказали, о чем будут спрашивать
В среду, 8 декабря, на заседании президиума Национальной академии наук и коллегии Госстата одобрили программу переписи населения в 2023 году. Во время переписи украинцам зададут более пятидесяти вопросов.
Об этом сообщает пресс-служба Госстата на своей странице в Facebook.
"Программа согласована с требованиями национального законодательства, содержит более 50 вопросов и определяет перечень демографических и социально-экономических характеристик физических лиц, домохозяйств и жилищных условий населения", - сказано в сообщении.
Основные блоки вопросов направлены на сбор информации о:
- основных демографических характеристиках (возраст, пол, место рождения и прочее);
- этническом происхождении, языковых признаках и гражданстве;
- образовании;
- источниках средств к существованию;
- занятости;
- миграционной активности;
- определении статуса инвалидности;
- жилищных условиях.
Указано, что такие вопросы смогут дать характеристику условий жизни каждого украинца и его роль в домохозяйстве, семье, обществе и провести международные сопоставления.
Напомним, последний раз перепись населения Украины проводилась в 2001 году. Новая перепись населения была назначена на 2021 год, но ее отменили из-за пандемии коронавируса и перенесли на 2023.
Также сообщалось, что перепись будет проведена в сотрудничестве с американской технологической компанией Apple.