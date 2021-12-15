Депутаты Верховной Рады Украины, в частности представители межфракционного депутатского объединения "Разумная политика" и члены фракции "Европейская солидарность", уже собрали 45 подписей (необходимое количество для представления) под представлением в Конституционный суд касательно законопроекта Зеленского о множественном гражданстве.

Нардепы обратятся в КСУ о толковании понятия "единое гражданство", которое указано в в четвертой статье Конституции Украины. Экс-спикер Рады, глава "Разумной политики" Дмитрий Разумков ранее заявил, что инициатива Зеленского о множественном гражданстве идет вразрез с Конституцией.

ъ

45 депутатов уже подписали обращение. Фото: Facebook Алексея Гончаренко

45 депутатов уже подписали обращение. Фото: Facebook Алексея Гончаренко

"4 статья Конституции Украины определяет, что в Украине единое гражданство. То есть, КСУ предстоит разобраться, не противоречит ли идея о двойном гражданстве Основному закону Украины.

Судя по всему, закон зарубят. Даже если КСУ по нему не вынесет решения, вряд ли он пройдёт Раду - слишком очевидное противоречие с Конституцией", - комментирует Тelegram-канал "Политика Страны".

Напомним, 2 декабря президент Зеленский внес в раду законопроект о двойном гражданстве. В нем прописаны основания, которые позволят получить (или восстановить) украинское гражданство.

Также "Страна" подробно разбиралась, что говорится в пяти законопроектах Зеленского о двойном гражданстве.