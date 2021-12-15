Сегодня, 15 декабря, в Брюсселе началась первая встреча президента Украины Владимира Зеленского с новый федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Стороны обсуждают Минские соглашения и ситуацию на Донбассе.

Кроме встречи с Шольцем, у Зеленского на сегодня запланирована встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном, с которым он также обсудит Минские соглашения. Встречи государственных лидеров пройдут в Брюсселе, где сегодня пройдет саммит Восточного партнерства.

Восточное партнёрство - это проект ЕС, цель которого развивать интеграционные связи Евросоюза с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной

Однако на этом сегодняшние встречи для Зеленского не закончатся, после общения с Шольцем и Макроном он встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. После встречи генсек и Зеленский выступят с совместным заявлением для прессы в штаб-квартире НАТО.

Также сообщалось, что пока Зеленский обсуждает Минские соглашения с европейскими лидерами, помощница госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид прилетела в Москву, чтобы обсудить эту же тему с Кремлем.