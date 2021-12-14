В четверг, 16 декабря, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. После встречи генсек и Зеленский выступят с совместным заявлением для прессы в штаб-квартире НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба Альянса.

Стоит отметить, что штаб-квартира НАТО расположена в столице Бельгии Брюсселе, где 15 декабря состоится саммит Восточного партнерства (проект ЕС, цель которого развивать интеграционные связи Евросоюза с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной).

Перед саммитом президент Зеленский встретится со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, стороны обсудят выполнение Минских соглашений.

Напомним, в декабре в Украине пройдет саммит "Люблинский треугольник", в рамках которого в Киев приедет президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа.

Также "Страна" сообщала, что генеральный секретарь НАТО три раза в течение пяти дней напомнил о нежелании Альянса воевать за Украину, поскольку Украине недоступны "гарантии безопасности и коллективная оборона".