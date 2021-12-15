Сегодня прошла демонстративная и очень показательная встреча руководителей России и Китая. Они состоялись через неделю после переговоров Путина с Байденом. Причем в аналогичном формате - по видеосвязи.

Тон российско-китайской встречи оказался подчеркнуто дружеским и почти союзническим. В отличие от разговора с Байденом, который был напряженным и сопровождался сдержанной риторикой.

"Страна" разбиралась, о чем договорились Путин и Си Цзиньпин. И что они хотели своим звонком показать американцам.

"Чтоб третьи страны не могли влиять"

На сайте Кремля вышло 9-минутное видео разговора двух лидеров.

Путин заявил, что российской-китайские отношения вышли на "беспрецедентно высокий уровень". И сделал заявку на то, что это будет продолжаться очень долго. Он пожелал "превратить общую границу в "пояс" вечного мира и добрососедства".

Товарооборот Москвы и Пекина в уходящем году превысил уровень допандемийного 2019 года и вышел на уровень 123 миллиардов долларов. Страны объединяют и совместные проекты, включая производство вакцины "Спутник", которое уже налажено в Китае.

Также Путин заявил, что приедет в Пекин, чтобы лично встретиться с Си во время Олимпийских игр. Это будет первая личная встреча с начала пандемии.

Но важнее, что она пройдет именно на Олимпиаде, которую дипломатически бойкотирует часть стран Запада. На этом фоне визит Путина еще раз подчеркнет особые отношения Китая и России.

Китайский руководитель подтвердил встречу с Путиным на Олимпийских играх. И заявил, что Россия и КНР вместе выступают на международной арене и "отстаивают истинную суть демократии и прав человека". Что было камнем в огород американцев, которые взяли на себя роль "главных демократов".

На этом видео ничего особенно конкретного не прозвучало. Но после видео-встречи помощник российского президента Юрий Ушаков раскрыл несколько деталей.

По его словам, Си Цзиньпин заявил, что отношения двух стран по прочности превосходят союзнические. Он также высказал опасение по поводу поведения США в Тихом океане и создания нового военного блока AUKUS, который называют "НАТО против Китая".

Но, пожалуй, главное, что прозвучало - это решение о создании финансовой структуры, которая будет проводить расчеты между странами без контроля со стороны Запада.

"Особое внимание было уделено необходимости активизации усилий по формированию независимой финансовой структуры для обслуживания торговых операций России и Китая", - сказал Ушаков. "Чтобы третьи страны не могли влиять", - рассказал Ушаков.

И Владимир Путин, и Си Цзиньпин также выступили за увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах и расширение сотрудничества по обеспечению доступа инвесторов на фондовые рынки друг друга, сообщил помощник президента РФ.

Очевидно, что это поможет России и Китаю обходить любые западные санкции при взаимной торговле. Делая их во многом бессмысленными.

В чем символизм созвона Путина и Си?

Сравнение двух видеозвонков - Путина сначала с Байденом, а затем с Си - напрашивается само собой.

Еще накануне первых контактов президентов США и России, "Страна" приводила мнения экспертов о том, зачем американцы ищут диалога с Кремлем. Основная цель, по их мнению - это воздействие на российско-китайские отношения.

Обе страны сегодня обеспечивают взаимный геополитический тыл. Поднебесная делает бессмысленной западную экономическую изоляцию России. А Москва дает Пекину сухопутный доступ к энергоносителям, который не могут перерезать американцы в случае конфликта с Китаем.

Не говоря уже о потенциальной военной поддержке и в перспективе - оборонительном союзе.

Обеспечить хотя бы нейтралитет России в китайском вопросе - вот одна из главных задач американской политики. И одним из козырей Вашингтона здесь является Украина - весьма чувствительный для Москвы участок по многим позициям (большая общая граница, близость к жизненно важным центрам России, родственное население и так далее).

Поэтому тот факт, что на переговорах Путина и Байдена в прошлый вторник говорили об Украине - означает, что речь шла в глобальном смысле о Китае. И в этом контексте созвон Путина с Си Цзиньпином играет на две цели.

Во-первых, Россия хочет показать Китаю, что переговоры со Штатами не означают "зрады" в отношениях Москвы с Пекином. Поэтому использовался подчеркнуто теплый тон.

Во-вторых, идет мессидж от Москвы американцам: пока нет реальных действий по Украине, с Китаем отношения будут лишь крепнуть. Таким образом Байдена "стимулируют" быстрее воздействовать на Киев по выполнению политической части Минских соглашений.

При этом нужно понимать две вещи.

1. Россия при Путине вряд ли свернет с пути укрепления отношений с Китаем. Этот вопрос гораздо приоритетнее украинского. После Майдана в Киеве и волны санкций российские элиты в целом разуверились в необходимости дальнейшей интеграции на Запад. И вряд ли этот вектор изменится даже после значительных уступок со стороны Байдена.

2. С оглядкой на данный фактор будут действовать и США. В связи с чем общий тренд на превращение Украины в потенциальный плацдарм против России будет скорее всего продолжаться.

Так, например, даже после согласия американцев обсудить гарантии России по нерасширению НАТО, они запланировали с Киевом новые учения вблизи российских границ. Причем количество иностранных солдат, которые прибудут в Украину, в следующем году вырастет.

При этом не исключены будут и подвижки в мирном процессе по Донбассу - чтобы снизить риски военной эскалации и застраховать Киев от разгрома, а сами США - от потери лица.

Судя по звонку Байдена в Киев после переговоров с Путиным - Вашингтон действительно начал работу по реанимации Минска-2. Вопрос лишь в том, насколько эти намерения тверды и что на этот счет думают в Евросоюзе.

Кстати, после Байдена у Зеленского уже запланированы переговоры с лидерами Германии и Франции. Что может говорить о существовании единых западных позиций по Минскому процессу. Так ли это - покажут итоги этих переговоров.