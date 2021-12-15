Как и анонсировала "Страна", сегодня в здании парламента запускают обновленный канал "Рада", который, после значительных инвестиций в него, должен стать рупором президента Владимира Зеленского.

Также подтвердилась информация источников "Страны" о составе ведущих (среди лиц канала источниками был назван работающий на Офис президента блогер Сергей Иванов, а дневные и утренние ток-шоу будут вести бывшие ведущие телеканала ZIK Назар Довгий и Артём Бибик).

Сегодня журналисты "Страны" сфотографировали экс-ведущего канала "ZIK" Артема Бибика в студии.

Также подтвердилась информация и о спецкостюмах, которые выдали ведущим. На пиджаках сотрудников канала шеврон в виде тризубца, а под ним написано "Рада".

Напомним, "Страна" подробно писала о том, как телеканал "Рада" хотят переформатировать под политические задачи Зеленского. При этом, как сообщали источники, "ребрендинг" телеканала "Рада" - это всего лишь один из элементов создания новой медиа-империи, которую пытаются сейчас выстроить в интересах действующего президента.

Также мы писали о том, что украинские гостелеканалы "Дом" и UATV заказали самые дорогие в мире видеокамеры. Один комплект таких видеокамер стоит от 90 тысяч долларов США и выше.